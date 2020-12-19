19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые в Беларуси женщина родила после трансплантации комплекса "поджелудочная железа + почка", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Радостное событие произошло несколько дней назад в РНПЦ "Мать и дитя" в Минске. Молодая женщина по имени Марина, которой ранее трансплантировали комплекс "поджелудочная железа + почка", выносила и родила здорового малыша. В пресс-службе отметили, что молодая мама с 5 лет страдала тяжелым типом сахарного диабета.

Как рассказал директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, доктор медицинских наук, профессор Олег Руммо, трансплантация женщине была сделана в 2015 году в 9-й городской клинической больнице Минска (нынешний МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии). Этот вид трансплантации один из самых редких в мире и выполняется только пациентам с первым типом сахарного диабета, осложненным почечной недостаточностью. Учитывая отрицательное влияние сахарного диабета и почечной недостаточности на жизненно важные органы, средняя продолжительность жизни пациентов на диализе составляет несколько лет. Успешная трансплантация почки и поджелудочной железы повышает продолжительность жизни таким пациентам на десятки лет. С момента трансплантации женщина не нуждалась в инсулине, однако врачи были готовы ко всему, ведь случай в практике единичный.

Как отметил директор РНПЦ "Мать и дитя" Сергей Васильев, в связи с рекомендациями различных специалистов, в том числе и в связи с риском отслойки сетчатки, было решено провести кесарево сечение. В результате командной работы мамы и медицинских специалистов двух центров на свет появился мальчик весом 2680 г, ростом 48 см, 8/8 баллов по шкале Апгар.

В пресс-службе добавили, что сейчас и малыш, и мама чувствуют себя удовлетворительно.-0-