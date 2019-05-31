Впервые в истории ВС Беларуси знаком "Доблесть и мастерство" награждена девушка

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полигоне Лосвидо завершились испытания на право награждения военнослужащих нагрудным знаком "Доблесть и мастерство". Впервые в истории Вооруженных Сил Беларуси награду получила девушка-военнослужащая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

Наталья Онищук - старший механик-телеграфист гвардии, младший сержант контрактной службы из 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Девушка в течение четырех дней наравне с мужчинами проходила все испытания и вошла в число 19 участников, которые успешно преодолели многочисленные преграды. Практически на всех семи этапах Наталья Онищук получила оценки "отлично". Теперь она по праву будет носить на кителе знак "Доблесть и мастерство" - символ мужества и гордости, почета и уважения сослуживцев.

В режиме нон-стоп участники испытаний сдавали около 40 тестов и нормативов по предметам боевой и специальной подготовки. В расчет также брали результаты огневой, топографической, воздушно-десантной, военно-медицинской, радио- и инженерной подготовки, РХБ защиты. Проводилось десантирование с вертолета, движение по азимутам по пересеченной местности и 30-километровый марш-бросок, поиск объекта. Финальный день испытаний начался с инженерной подготовки. Участникам нужно было взорвать конструкцию, определенную жребием. С этим испытанием Наталья Онищук также справилась на отлично. После стрельбы из пистолета, гранатомета, снайперской винтовки и пулемета было организовано заключительное испытание. Необходимо было преодолеть сложную дистанцию с полосой препятствий, водной преградой и спаррингами по рукопашному бою.

Накануне практического этапа Наталья Онищук поделилась эмоциями и рассказала о мотивации. "Когда мне предложили пройти испытания на знак "Доблесть и мастерство", я решила, что это не для девушек. Трудно и сложно. Но потом, когда было принято решение участвовать, началась долгая подготовка. Стало интересно: смогу или нет? Захотелось доказать, что мы ничуть не хуже мужчин-военнослужащих. К счастью, все получилось", - отметила она.-0-

Фото Министерства обороны