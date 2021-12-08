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08 декабря 2021, 13:36

Врач дал советы, как уберечь здоровье в мороз

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наступило существенное и быстрое снижение температуры воздуха, а это сопряжено с определенными опасностями для здоровья, прежде всего риском получить обморожение. Кроме того, перепад температур сказывается на организме в целом, у пациентов с хроническими заболеваниями могут наблюдаться декомпенсации или обострения болезни. В беседе с корреспондентом БЕЛТА заведующий кафедрой общей врачебной практики УО "Белорусский государственный медицинский университет", главный внештатный специалист по общеврачебной практике Вадим Сушинский дал рекомендации, которые позволят уберечь здоровье.

Прежде всего, по его словам, важно подобрать одежду с учетом температуры. "Рекомендуется многослойность как один из самых важных принципов в зимний период. Должна быть теплая зимняя куртка, может быть свитер. Обязательно утепление открытых участков тела. Необходимо пользоваться головными уборами по сезону, перчатками или варежками, шарфом", - сказал Вадим Сушинский. Он посоветовал не пренебрегать утеплением ног, поскольку конечности подвержены большому риску переохлаждения. Обувь должна соответствовать сезону. "А если нет, то, как минимум, нужно соблюдать тот же принцип многослойности: пусть будет не одна, а несколько пар носков, лучше шерстяных", - отметил медик.

Ни в коем случае не стоит выходить на улицу с мокрой кожей, в том числе мокрой головой. "Если перед выходом помыли руки, их следует хорошо высушить. Не рекомендуется пользоваться увлажняющими кремами, потому что они на водной основе, что в конечном итоге способствуют потере тепла", - обратил внимание главный внештатный специалист.

Он подчеркнул, что при низких температурах приветствуется дыхание через нос, что позволяет согреваться входящему воздуху.

Если на улице запредельно низкие температуры, то физическую работу на открытом воздухе лучше отложить. В то же время прогулки не только вполне допустимы, но и могут быть полезными.

"Если вы все-таки почувствовали, что замерзаете, необходимо зайти в теплое помещение (это может быть любое здание, которое находится по дороге, например, магазин, подъезд) или сесть в автомобиль", - порекомендовал Вадим Сушинский.

Следует помнить о признаках обморожения. По его словам, в этом случае сначала наблюдается побеление кожных покровов, возможно онемение или чувство ползания мурашек. При обморожении характерно нарушение чувствительности кожи и движения конечностей.

"Естественно, надо сделать все, чтобы предотвратить дальнейшее охлаждение. В теплом помещении следует постараться согреть поврежденный участок. Нежелательно для этого применять какие-либо выраженные тепловые нагрузки, например, согревать отмерзшие руки под горячей водой. "Здесь целый ряд опасностей. В частности, из-за нарушения чувствительности человек может не почувствовать, что получил ожог", - пояснил медик. Нежелательно согревать руки над открытым огнем, у батареи. Согревание должно быть постепенным. Приветствуются обтирания, обмороженную конечность или участок тела можно просто укутать, чтобы согреть естественным образом.

Вадим Сушинский обратил внимание: если у человека появляются волдыри, пузыри на коже, это свидетельствует о том, что обморожение достаточно выраженной степени и следует обратиться за медицинской помощью. Если же это легкая степень, то в течение нескольких часов кровоток в этих зонах будет восстановлен.

Низкие температуры также влияют на организм в целом, прежде всего на сердечно-сосудистую систему, отметил главный внештатный специалист. "У людей с ишемической болезнью сердца, стенокардией воздействие холода может привести к спазму сосудов, в том числе сердечных, что спровоцирует приступ стенокардии. Поэтому для таких людей выход на низкие температуры должен быть постепенным. Иначе говоря, перед тем, как выйти на мороз, надо минуту или несколько побыть в каком-то промежуточном помещении, чтобы организм успел адаптироваться. Необходимо иметь с собой нитроглицерин и в случае необходимости его применить", - порекомендовал он.

У людей с артериальной гипертензией на фоне низких температур может как повыситься, так и понизиться давление. Поэтому самым важным правилом для них является более тщательный и частый контроль артериального давления. "Очень важно соблюдать рекомендации врача в полном объеме, то есть принимать лекарства в назначенных дозах, кратности, чтобы четко контролировать артериальное давление, - сказал Вадим Сушинский. - Следует помнить, что холодные температуры могут приводить также к обострению, например, заболеваний легких или провоцировать простудные заболевания".

"Всего этого можно избежать, если не допускать переохлаждения организма, соответствующим образом подготовившись к низким температурам", - заключил врач.-0-

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