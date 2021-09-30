Врач-инфекционист: у молодых здоровых людей COVID-19 может протекать тяжело

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У молодых здоровых людей COVID-19 может протекать тяжело, заявил ректор Гомельского государственного медуниверситета, доктор медицинских наук Игорь Стома в одном из видеороликов Министерства здравоохранения "COVID-19 в вопросах и ответах", посвященном вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщает БЕЛТА.

"Те, кто считает, что инфекция COVID-19 - это легкая инфекция, не совсем осведомлены о реальной ситуации. Как врач-инфекционист, клиницист, который регулярно оказывает помощь в реанимациях Беларуси, с полной ответственностью могу сказать: COVID-19 - тяжелая инфекция, в том числе у молодых здоровых людей. К сожалению, риск летального исхода при COVID-19 достаточно высокий", - сказал Игорь Стома.

По словам врача-инфекциониста, вакцина остается наиболее эффективным методом защиты, в том числе от новых мутаций, в частности, штамма дельта. "Конечно, эффективность несколько снижена, но мы оцениваем результат, а результат - профилактика летальных исходов. Поэтому тем, кто считает, что он, скорее всего, переболеет в легкой форме, я бы советовал не обольщаться. Тяжело болеют в том числе молодые здоровые люди. Поэтому главной вашей профилактикой будет прививка", - отметил он.

Говоря о нежелательных явлениях после вакцинации, Игорь Стома заметил, что они могут быть практически после всех прививок. Как правило, это болезненность в месте инъекции или температура в течение суток-двух после введения вакцины.

Как сообщалось, новая серия видеороликов Министерства здравоохранения "COVID-19 в вопросах и ответах", посвященная вакцинации против коронавирусной инфекции, стала продолжением проекта Всемирного банка "Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Беларусь".

Врачи-практики, ученые, специалисты разных сфер здравоохранения дают ответы на различные вопросы, в том числе насколько эффективна и безопасна вакцина, как вакцины формируют защиту от COVID-19, нужно ли делать повторные прививки против COVID-19, что такое коллективный иммунитет.

Ролики можно посмотреть на YouTube-канале Минздрава.-0-