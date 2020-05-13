Врач: материальное поощрение приятно и важно, но это не главная мотивация

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная поддержка в виде надбавок к зарплате медикам очень важна в условиях пандемии, однако главной мотивацией в работе с беременными с подтвержденным диагнозом COVID-19 является забота о здоровье мам и их детей, поделилась с корреспондентом БЕЛТА врач - акушер-гинеколог 6-й городской клинической больницы Минска Марина Петельская.

Роддом в 6-й городской клинической больнице 10 апреля перепрофилировали для работы с беременными с подтвержденным диагнозом COVID-19 и подозрением на него. В обычное время в роддоме ежедневно находятся примерно 110 рожениц, сейчас от 40 до 45. В нынешних условиях под наблюдением Марины Петельской находятся в среднем шесть женщин, до пандемии она обычно отвечала за 16 рожениц. По ее словам, несмотря на то, что количество пациенток, которых она ведет, снизилось, больше свободного времени не появилось. "Сама специфика работы не изменилась: обходы, назначения, различные манипуляции - все в штатном режиме. Каких-то дополнительных смен или большой переработки у нас нет. Но стало тяжелее в том плане, что приходится несколько раз в день переодеваться в защитный костюм, и работать в нем, естественно, сложнее, особенно во время родов и операций. К тому же больше времени уходит на обработку рабочего инструмента, соблюдение всех профилактических норм. Приходится планировать свое перемещение по отделению: когда пойти в операционную, когда к пациенткам с отрицательными результатами, когда в родзал", - рассказывает она.

Кстати, как только в роддоме 6-й больницы появилась так называемая грязная зона, за дверями шлюза Марина Петельская оказалась одной из первых. На протяжении недели она одна из высшего медперсонала ходила на обходы к пациенткам в своем отделении. С того времени врач каждый день бывает в грязной зоне стабильно по несколько часов. За этот месяц приняла трое родов у пациенток с подтвержденным COVID-19. "Я работаю уже 27 лет. Бывало всякое за это время: эпидемии и свиного гриппа, и острых инфекций. Я не боялась, ведь столько лет проработала, - объясняет медик. - Тогда в первые дни было непривычно: очень мало пациенток - три женщины. Еще не наловчились быстро переодеваться, обрабатываться. Пару дней ушло на адаптацию, теперь уже все привыкли к этому. Сейчас в отделении стараемся выручать друг друга. Когда находимся в грязной зоне, можем, например, зайти к пациентке другого доктора, если ее что-то беспокоит, чтобы коллега не тратил время на переодевание".

С изменением привычного рабочего уклада медики перепрофилированного роддома заметили существенные перемены в лучшую сторону в своих расчетных листках за апрель. "Это очень приятно: такая материальная поддержка со стороны государства в нынешних условиях очень важна. Но для меня это не основная мотивация. Главное, чтобы наши мамочки были здоровы и на свет появлялось как можно больше здоровых детей. Ради этого мы и работаем, причем в любых условиях", - поделилась Марина Петельская.-0-