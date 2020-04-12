Врач назвал полезной добровольную самоизоляцию и раскритиковал тотальный карантин

12 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Главный врач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" поддержал идею добровольной самоизоляции. При этом специалист раскритиковал тотальный карантин, сообщает БЕЛТА.

Дмитрий Шевцов отметил, что не видит в карантине ничего хорошего. "Карантин - это когда всем без исключения запрещено выходить из дому. Но ни одна страна не смогла этого выдержать", - сказал он. Люди все равно покидают дома, получают за это штрафы. Кроме того, есть предприятия, которые априори не смогут остановить производство.

Изначально предпринятые в некоторых странах полумеры громко названы карантином, констатировал эксперт.

При этом он считает что, если человек может уйти на удаленку - это очень хорошо. "Если он может себе позволить с семьей, с детьми самоизолироваться на определенное время, то это в любом случае дисциплинирует", - уверен Дмитрий Шевцов.-0-