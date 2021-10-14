Врач назвала основные факторы риска заболевания раком молочной железы

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наследственность и предопухолевые заболевания являются основными факторами риска заболевания раком молочной железы, сообщила заместитель директора по медицинской части РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова, доктор медицинских наук, профессор Наталья Ефименко на пресс-конференции ко Всемирному дню борьбы с раком молочной железы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Среди основных факторов риска заболевания этой патологией на первое место я бы поставила наследственный фактор. Не следует говорить, что носители мутаций обязательно должны заболеть, но риск у них выше в десятки и сотни раз по сравнению с другими людьми", - сказала Наталья Ефименко.

Среди неблагоприятных факторов предопухолевые, предраковые заболевания. Если женщина когда-то перенесла, например, травму молочной железы, мастопатию, доброкачественные опухоли, фиброаденому, кисты, у нее также повышен риск заболеваемости.

Кроме того, сказаться могут гормональный дисбаланс, стрессы, гинекологические проблемы, болезни органов малого таза. "Поскольку рак молочной железы является гормонозависимым заболеванием, а основная часть гормонов утилизируется в печени, значит, если есть проблемы с печенью, надо иметь в виду, что повышен риск заболевания этой формой", - добавила замдиректора центра.

На сегодня перед отраслью стоят две первостепенных задачи - ранняя диагностика и профилактика этого заболевания. В этой связи Наталья Ефименко отметила скрининговые мероприятия во всех регионах страны. "В отношении рака молочной железы это маммографическое исследование: женщины в возрасте от 50 до 70 лет вне зависимости от наличия симптомов, считающие себя здоровыми, проходят такое исследование раз в два года. Если есть заболевание, оно выявляется в ранней стадии, вот в чем преимущество скрининга", - пояснила врач.

Ежегодно во всем мире выявляется около 1 млн новых случаев рака молочной железы. Раньше считалось, что это заболевание женщин после 50 лет. В настоящее время заболевать стали более молодые люди. Причем болеют и мужчины, но примерно в 100 раз реже, чем женщины.-0-