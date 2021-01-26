Врач назвала симптомы COVID-19 у детей, которые должны насторожить

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дети, как правило, переносят коронавирус легче, чем взрослые. Однако есть симптомы, которые должны насторожить родителей, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель главного врача по медицинской части Городской детской инфекционной клинической больницы Минска Тамара Лисицкая.

Ребенка следует обязательно показать врачу, если температура выше 38 градусов держится у него в течение 3-5 дней и плохо купируется, появились симптомы одышки (ребенку тяжело дышать), сыпь. Также должны насторожить вялость, сонливость или, наоборот, чрезмерное возбуждение. Это опасные проявления, которые могут стать поводом для госпитализации.

Тамара Лисицкая отметила, что детей с COVID-19 с первого дня заболевания наблюдают педиатры поликлиник. "Если ребенок болеет нетяжело, у него легкие катаральные симптомы, он может лечиться на дому. Пациент, у которого положительный результат теста на COVID-19, должен быть изолирован от других членов семьи", - отметила заместитель главврача.

Независимо о тяжести заболевания будут направлены на госпитализацию в инфекционную больницу дети, проживающие в общежитии, а также из каких-либо закрытых коллективов. Если ребенок проживает с людьми из групп риска, например, старшего возраста, с хроническими заболеваниями, и при этом невозможно обеспечить его изоляцию, в такой ситуации пациента также можно будет госпитализировать.

В Городской детской инфекционной клинической больнице Минска 65% пациентов с COVID-19 это дети старше четырех лет, 15% - дети до года. В стационар госпитализируют пациентов от нуля до 18 лет.-0-