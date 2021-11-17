Врач: никаких ограничений в оказании помощи пациентам с травмой не было и не будет

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никаких ограничений в оказании помощи пациентам с травмой в связи с эпидситуацией не было и не будет. Об этом заявил журналистам врач травматолог-ортопед РНПЦ травматологии и ортопедии Андрей Ярошевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как показывает опыт, никаких ограничений по оказанию помощи при травмах не было и не будет. Люди всегда могут рассчитывать и могут обратиться в специализированное лечебное учреждение за оказанием медицинской помощи", - сказал Андрей Ярошевич.

Он подчеркнул, что пациентам в случае серьезной травмы следует звонить в службу 103. Специалисты доставят в ту клинику, где будет оказана необходимая квалифицированная помощь.-0-