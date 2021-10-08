Врач: психоэмоциональное состояние белорусов на фоне COVID-19 остается стабильным

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Психоэмоциональное состояние белорусов на фоне COVID-19 остается стабильным, сообщил журналистам заместитель директора по медицинской части по психиатрии Республиканского научно-практического центра психического здоровья кандидат медицинских наук Сергей Осипчик, передает корреспондент БЕЛТА.

Тема психического здоровья нации на фоне COVID-19 становится особенно актуальной, заметил Сергей Осипчик. Пандемия создает неопределенность, и в этих условиях человек начинает тревожиться. Нарастание уровня тревоги приводит к нарушению сна, снижению производительности труда. "А это приводит к увеличению тревоги, соответственно, круг замкнулся", - сказал он.

С наступлением четвертой волны пандемии в сознании людей эта ситуация стала практически привычной. "Люди знают, куда обращаться, знают о возможности вакцинирования. Психоэмоциональное состояние рабочее, обыденное", - отметил Сергей Осипчик.-0-