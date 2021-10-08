Врач рассказал, как справиться с осенней хандрой

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снижение производственной нагрузки и более длительное нахождение на природе позволят справиться с осенней хандрой, рассказал журналистам заместитель директора по медицинской части по психиатрии Республиканского научно-практического центра психического здоровья кандидат медицинских наук Сергей Осипчик, передает корреспондент БЕЛТА.

"К осени три этих фактора - выход из отпуска, активная деятельность, снижение температуры и уменьшение длительности солнечной инсоляции - создают неприятные ощущения. Это не психическое расстройство, а действительно хандра. Нужно немного снизить производственную нагрузку или занятость и больше времени проводить на природе. Это позволит легче адаптироваться к другим погодным условиям", - сказал Сергей Осипчик, добавив, что эти рекомендации предназначаются для общей массы людей.

Вместе с тем специалист заметил, что один из показателей расстройства адаптации - нарушение сна. "Снижение длительности сна, плохое засыпание, невозможность проснуться утром при достаточной длительности сна - показатель, что организм не справляется с энергоинформационной нагрузкой. Поэтому надо что-то менять", - отметил врач. Людям, которые испытывают проблемы в психоэмоциональном плане, он порекомендовал обращаться к специалистам.

Всемирный день психического здоровья будет отмечаться 10 октября.-0-