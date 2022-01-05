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05 января 2022, 16:38

Врач рассказал о состоянии выжившей в ДТП в Ивацевичском районе

Фото из архива
Фото из архива

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главврач Ивацевичской ЦРБ Василий Юзефович рассказал журналистам о состоянии выжившей в ДТП в Ивацевичском районе Анны Тимошук, сообщает БЕЛТА.

"Поступила она в состоянии средней тяжести с переломом плечевой кости, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Дальше она по месту жительства будет лечиться в Бресте", - сказал Василий Юзефович.

Как сообщалось ранее, смертельное ДТП произошло вечером 30 декабря с участием гражданина Польши. 22-летний Пшемислав Збуцкий, управляя автопоездом "Вольво", двигался по трассе "Брест-Минск-Граница РФ". На 160-м км автодороги при перестроении автопоезда в левую крайнюю полосу движения произошло столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Lada Granta под управлением 29-летней жительницы Жабинки.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры легкового автомобиля - Наталья Рабчук 1986 года рождения и Инна Рабчук 1990 года рождения от полученных травм скончались на месте. Пострадавшая Анна Тимошук 1992 года рождения доставлена в Ивацевичскую больницу. Еще один пассажир автомобиля Lada Granta - Кирилл Федорчук 1997 года рождения не пострадал.

По факту ДТП следственным отделом Ивацевичского РОСК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 УК Республики Беларусь. К подозреваемому Пшемиславу Збуцкому была применена мера процессуального принуждения в виде временного ограничения права на выезд из Республики Беларусь, о чем ему доведено в письменной форме - под роспись.

Позже стало известно, что Пшемислав Збуцкий, пытаясь скрыться от органа уголовного преследования, при содействии сотрудников польского консульства предпринял попытку выехать из Беларуси в Республику Польша, однако был задержан на территории международного автодорожного пункта пропуска "Брест" и передан правоохранителям.-0-

Фото МВД

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