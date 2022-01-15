Врач рассказала, какие травы помогут укрепить иммунитет

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые травы обладают противовирусной и антибактериальной активностью, сообщила врач общей практики фитотерапевт Мария Малышко в эфире телеканала СТВ, передает БЕЛТА.

"Интересно, что травы обладают и противовирусной активностью, и антибактериальной. То есть могут воздействовать не только на определенный какой-то вирус, но и в целом на все микроорганизмы, которые являются патогенными для нашего организма", - сказала Мария Малышко.

По ее словам, употреблять такие травы лучше всего перед ночным сном, так как иммунитет формируется в это время. Кроме того, некоторые травы оказывают седативный эффект, что повышает качество сна.

"Можно использовать достаточно простые растения, знакомые каждому. Это и иван-чай, и таволга, и череда, и календула, и ромашка - все они обладают иммуностимулирующим действием. Употреблять их тоже достаточно просто: одна столовая ложка на 200 мл кипятка. Залить, желательно в термос, чтобы вещества выходили из трав в воду, и настоять в течение часа", - рассказала Мария Малышко.

Такой профилактический курс обычно занимает около 2-3 недель. Помимо укрепления иммунитета, травяной чай помогает восстановить силы и энергию после перенесенных заболеваний.

Специалисты напоминают: любые растения могут принести пользу, а могут и навредить. Поэтому перед употреблением важно поближе с ними познакомиться. Также нужно учитывать возраст человека, наличие заболеваний и обязательно выяснить, насколько они совместимы с лекарственными препаратами, которые вы сейчас употребляете.

Как отметила врач диетолог-нутрициолог Инна Рожок, на состояние иммунной системы влияет много факторов, в том числе физическая активность, сон, который должен быть не менее 7-8 часов в сутки. Фундаментом является адекватное, сбалансированное питание.

В свой рацион необходимо включать сразу несколько групп продуктов, отметила Инна Рожок. В частности, это овощи, фрукты и необработанные крупы. Важным компонентом является вода. "Пить воду зимой нужно так же, как и летом, но летом требуется немного больше, потому что мы теряем влагу с кожи в связи с высокими температурами, а зимой расчет идет из 30 мл на килограмм веса. То есть это адекватная физиологическая потребность в обеспечении водой нашего организма", - подчеркнула медик.

По ее словам, важным моментом знакомства иммунитета с рисковыми состояниями, особенно сейчас, в период активизации разных вирусов, гриппа, является прививка. Прививка знакомит иммунитет с вредными агентами и обеспечивает уже в последующем правильный, грамотный ответ.-0-