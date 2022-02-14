Врач рассказала о пользе влюбленности для здоровья

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Влюбленность положительно влияет на здоровье людей, так как это чувство делает человека счастливым, а счастливые люди реже имеют проблемы со сном, питанием и стрессом. Об этом заявила ведущий научный сотрудник отделения эндокринной гинекологии ФГБУ Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России врач-эндокринолог, акушер-гинеколог Екатерина Шереметьева, сообщает РИА Новости.

"Влюбленность - это в какой-то степени счастье, а счастливым быть полезно. Счастливые люди, согласно исследованиям, не имеют нарушений сна, следят за своим питанием, больше и чаще занимаются физической нагрузкой, более социально активны, меньше испытывают состояние стресса, их иммунная система сильнее. Счастье косвенно может защитить человека от сердечно-сосудистых заболеваний", - сказала Екатерина Шереметьева.

Она отметила, что одинокие люди имеют более высокий риск инфаркта миокарда, особенно женщины. Согласно исследованиям, в том числе наблюдениям специалистов Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, счастливые люди живут дольше, подчеркнула врач.

По ее словам, влюбленность - это водопад химических, психологических и психических реакций, в результате которых человек испытывает эйфорию, желание быть рядом с человеком, трогать, видеть, слышать его. Она может длиться от нескольких минут до нескольких лет, уточнила Екатерина Шереметьева.-0-