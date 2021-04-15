Врач рекомендует переболевшим COVID-19 начинать реабилитацию с низкоинтенсивных аэробных нагрузок

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переболевшим COVID-19 рекомендуется начинать реабилитацию с низкоинтенсивных аэробных нагрузок, сообщила журналистам декан терапевтического факультета Белорусской медицинской академии последипломного образования Елена Воробьева, передает корреспондент БЕЛТА.

Поскольку в стране началась массовая вакцинация, население будет активнее заниматься спортом, считает Елена Воробьева. "Но здесь есть свои моменты, поскольку реабилитация после COVID-19 должна быть комплексная, и один из подходов - это физическая нагрузка. В данном случае она должна быть дозированная в зависимости от того, какая была форма - легкая, среднетяжелая или тяжелая", - сказала декан.

По ее словам, подход к занятиям спортом должен быть индивидуальным и включать именно низкоинтенсивные аэробные нагрузки. Начинать можно с ходьбы по 30 минут в день три раза в неделю, затем нагрузки можно увеличивать. Также необходима и психоэмоциональная разгрузка, а занятия спортом к этому очень располагают, добавила она.

Елена Воробьева обратила внимание, что без консультации специалиста переболевшему коронавирусной инфекцией пациенту не обойтись. "Поскольку после COVID-19 очень часто сохраняется усталость, слабость (а восстановление может занять от 3 до 6 месяцев), пациенту важно правильно выбирать двигательные режимы под контролем врача-специалиста", - считает она.

Под особым контролем специалиста должна проходить дыхательная гимнастика. "Напряжение для легких должно быть минимальным. В основном напряжение - для дыхательных мышц, чтобы далее не повредить ткань легкого", - пояснила она. Именно специалист расскажет пациенту, как грамотно проводить гимнастику, будут даны рекомендации и советы с учетом его состояния, добавила декан.-0-