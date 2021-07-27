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27 июля 2021, 13:41

Врач-ученый: чаще всего травмируются дети 10-14 лет

Фото из архива
Фото из архива

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Максимально травмируемый возраст детей - 10-14 лет, сообщил журналистам главный внештатный детский ортопед-травматолог Министерства здравоохранения, ведущий научный сотрудник лаборатории заболеваний и последствий травм позвоночника и спинного мозга РНПЦ травматологии и ортопедии Дмитрий Тесаков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Особенно травмируется та группа детей, которая находится в возрастном периоде от 10 до 14 лет. Те, кто постарше, более организованы, стараются контролировать свое поведение, хотя у них больше желания себя продемонстрировать", - сказал Дмитрий Тесаков.

Главный внештатный детский ортопед-травматолог обратил внимание: там, где организованный отдых (различные детские лагеря, санаторные условия и т.д.), показатели травматизма не растут. "Все, что мы имеем в летний период, - случаи, когда дети находятся практически без должного контроля со стороны взрослых, например, купаются не в отведенных, а то и запрещенных местах", - отметил он.

В связи с этим Дмитрий Тесаков заметил, что каждый день кто-то из детей ныряет, ударяясь головой о дно, какой-то топляк. "Причем львиная доля таких обстоятельств приходится на случаи, когда дети находятся в условиях водоема, непригодного для купания. Там, где специально отведенные места, зоны, такое тоже случается, но как казус. Там работает служба ОСВОДа, которая следит за поведением находящихся на пляже взрослых, детей и подростков", - сказал ортопед-травматолог.

"В нашем РНПЦ мы оказываем специализированную экстренную помощь. С начала летнего периода к нам везут пациентов с травмой позвоночника. За последнее время мы прооперировали около 10 детей и подростков с травмой позвоночника - либо это купальщики, ныряльщики, либо выпавшие из окна, сорвавшиеся с деревьев", - сказал Дмитрий Тесаков.

Отдельно он остановился на такой проблеме, как падение с деревьев. "Сейчас пошел период белорусской черешни. И вместо того, чтобы поставить лестницу, лезут на сук. Если на вишне ветка сильная, то черешня очень хрупкая. И пусть подросток даже немного весит, но, опираясь на эту ветку, срывается. Я не говорю про бытовое воровство по огородам, оно мизерное. А речь идет о том, что где-то у бабушек, дедушек, на даче нужно собрать черешню. Срываются и получают тяжелейшие увечья, связанные с тем, что это не просто травма, это ссадины, загрязнение, инфицирование и т.д.", - отметил он.

По-прежнему поступают пациенты с травмой ныряльщика. "Разгоняются и ныряют, не зная, что там в воде, не успевают выставить руки и головой ударяются о дно. В результате тяжелейшая травма позвоночника, - рассказал врач. - Буквально две недели назад к нам привозили подростка. Мальчику 16 лет, сам он музыкант, пианист, решил просто нырнуть в водоем. В итоге тяжелейший перелом шейного отдела позвоночника. Благо успели вовремя доставить, мы своевременно прооперировали. Удалось ликвидировать неврологическую симптоматику, которая присутствовала при поступлении. Сейчас у него период послеоперационного восстановления, чтобы вернуться в строй".

Дмитрий Тесаков подчеркнул: зачастую удается вовремя оказать высококвалифицированную, специализированную помощь, но последствия полученных травм с учетом тяжести могут остаться на всю последующую жизнь. "У нас идет постоянная сезонная напряженная работа, связанная с тем, что поступает гораздо большее число детей и подростков с повреждениями, ушибами, переломами, вывихами, когда при анализе выясняется, что обстоятельства полученной травмы можно было упредить. Поэтому имеет важное значение, насколько включится воспитательный аспект", - обратил он внимание.

Врач травматолого-ортопедического отделения для детей РНПЦ травматологии и ортопедии Юрий Лихачевский отметил, что за 2020 год по стране было зарегистрировано 145 704 первичных обращения детей. Больше всего по-прежнему в Минске и Брестской области, меньше всего пострадавших в Гродненской области. Преобладает бытовая травма, на втором месте - уличная, третьем - спортивная.-0-

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