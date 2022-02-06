Врачи и преподаватели прошли в БГМУ обучение по медреабилитации при COVID-19

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врачи и преподаватели прошли в Белорусском государственном медицинском университете обучение по медреабилитации при коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Курс повышения квалификации впервые провела на днях кафедра медицинской реабилитации и физиотерапии при активной поддержке и участии преподавателей кафедры физического воспитания и спорта. "Основной целью данной программы повышения квалификации явилось профессиональное совершенствование знаний врачей всех специальностей, преподавателей учреждений образования системы здравоохранения по оказанию медицинской помощи на всех этапах медреабилитации пациентам при коронавирусной инфекции COVID-19", - сказала заведующая кафедрой медреабилитации и физиотерапии БГМУ кандидат медицинских наук, доцент Людмила Малькевич.

Слушатели курса, а это врачи стационарных учреждений, амбулаторно-поликлинического звена и санаторно-курортных организаций республики, ознакомились с основными нормативными правовыми актами Беларуси, регламентирующими положения медицинской реабилитации, ее этапы и особенности при коронавирусе, организацией медицинской помощи взрослому и детскому населению с COVID-ассоциированной инфекцией, приобрели современные теоретические знания и практические навыки по применению средств медицинской реабилитации при COVID-19 в учреждениях здравоохранения на этапе стационарного, амбулаторного лечения, в домашних условиях, в отечественных санаторно-курортных и оздоровительных организациях.

Во время недельного обучения были заслушаны и обсуждены вопросы, касающиеся течения, лечения и особенностей использования средств медреабилитации в острый период заболевания коронавирусом у пациентов с коморбидной патологией (наличием сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, после операций на сердце и сосудах и других). На практических занятиях преподаватели кафедры осветили современные клинические рекомендации по медицинской реабилитации пациентов с COVID-19.

Врачи также ознакомились с особенностями распределения физической нагрузки при выполнении респираторной гимнастики у пациентов с COVID-19, обучились технике и методике регламентированного дыхания в острый период заболевания, приобрели практические навыки по принципам подбора упражнений и построения занятия ЛФК у пациентов с пневмонией, вызванной COVID-19, и методикой проведения дыхательной гимнастики на амбулаторном и домашнем этапах медицинской реабилитации. Неподдельный интерес у слушателей вызвал и тренинг по скандинавской ходьбе на этапе санаторно-курортного лечения и оздоровления.

Фото БГМУ

Особое внимание было уделено теоретическим и практическим аспектам психотерапии как важного реабилитационного средства у пациентов с коронавирусом. Доцент кафедры общей врачебной практики кандидат медицинских наук Андрей Близнюк рассказал слушателям о психотерапевтических подходах и методиках психотерапии при COVID-19, сделав акцент на поведенческие и коммуникативные проявления стрессового расстройства у этой категории пациентов. Слушателей заинтересовал тренинг по конструктивности общения.

Все обучающиеся отработали практические навыки по физической реабилитации пациентов с постковидным синдромом, получили знания об особенностях формирования программ медицинской реабилитации таких людей.

По завершении обучения слушатели высоко оценили организацию и проведение курса повышения квалификации, который оказался для них своевременным, познавательным и результативным. Они констатировали, что рациональное использование средств медицинской реабилитации у пациентов с COVID-19 и постковидным синдромом повышает эффективность оказываемой медицинской помощи и улучшает качество жизни людей.

Декан факультета повышения квалификации и переподготовки кадров Белгосмедуниверситета кандидат медицинских наук, доцент Оксана Теслова, которая присутствовала на итоговой аттестации слушателей, подчеркнула, что программа повышения квалификации была полностью выполнена. Она выразила надежду, что данный курс будет и в дальнейшем интересен врачам-специалистам, осуществляющим медицинскую реабилитацию на различных этапах, в том числе в санаторно-курортных и оздоровительных организациях.-0-