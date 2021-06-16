Врачи о своих буднях: роды в 47, COVID и редкие опухоли

Работа врачей не только чрезвычайно ответственна, но и полна запоминающихся событий. У каждого опытного специалиста в запасе немало различных историй из профессиональной практики. Иногда они смешные или удивительные, порой - печальные или жуткие. Но всегда - яркие и интересные. Ко Дню медицинского работника предлагаем подборку сюжетов из реальной жизни, которыми поделились белорусские врачи из разных уголков страны.

Акушер-гинеколог, заведующая родовым отделением учреждения здравоохранения "Бобруйский родильный дом" Ирина Поддубная:

- Лет пять назад был случай: рожала женщина 47 лет. Она на ранних сроках беременности и не знала о своем положении. Думала, что симптоматика связана с началом менопаузы. У нее к тому времени был взрослый сын, годовалая внучка... Узнав о беременности, она, конечно же, удивилась, но и обрадовалась этой новости. Родила здорового малыша, если не ошибаюсь, мальчика. Еще запомнилась самая юная мамочка - ей было всего 13 лет. Несмотря на возраст, она очень ответственно отнеслась к беременности, сама родила, и все у нее хорошо.

Ирина Поддубная

Участковый врач-педиатр учреждения здравоохранения "Кореличская центральная районная больница" Татьяна Рудько:

- Я только начинала работать в детском отделении Кореличской больницы, молодая тогда была, неопытная. Заглянула в палату - ребенок тяжело дышит. Бегу к заведующей: срочно нужно принимать меры, у мальчика обструкция дыхательных путей! А она объясняет: это врожденный стридор - детское заболевание, в результате и появляется шумное дыхание. Сейчас, кстати, оно отмечается у 60% детей.

Был еще случай. Прихожу как-то на патронаж домой к малышу - ему еще года нет. Вижу, что он с ног до головы коркой покрыт - экссудативный диатез. Предлагаю госпитализацию, а мама в ответ: "Что вы? Это у нас уже дело на поправку идет. Раньше хуже было". Очень впечатлила меня эта картина. Было жаль малыша. Здесь беспечность родителей недопустима, ведь они должны понимать: чем раньше начато лечение, тем быстрее наступит выздоровление.

А как-то в деревне Горная Рута пришла к новоиспеченной маме, которая - по религиозным соображениям - на дому рожала. Нужно было объяснить ей, как пуповину обрабатывать, правильно вскармливать ребенка и многое другое. Замечаю, что малыш неспокоен, все время у мамы на груди висит. Родительница признается: нет молока. Поскольку новорожденного недокармливали, у него развилось обезвоживание. Объясняю, что нужна срочная госпитализация. Мать ни в какую. Пришлось позвать районного педиатра, акушера-гинеколога и всем вместе уговаривать женщину лечь в больницу.

К счастью, удалось ее убедить, вызвали реанимобиль, отвезли мать и дитя в гродненскую клинику. Все закончилось счастливо.

Татьяна Рудько

Ведущий научный сотрудник лаборатории последствий травм и заболеваний позвоночника и спинного мозга РНПЦ травматологии и ортопедии кандидат медицинских наук Дмитрий Тесаков:

- Я занимаюсь деформациями позвоночника у детей, подростков и взрослых. Иногда сразу после операции у пациента бывают ощущения, что его не выпрямили, а, наоборот, скривили. Лишь потом уже, увидев себя на фотографии, сделанной телефоном, в зеркале или на рентгеновских снимках, он осознает, что хирурги его действительно скривили, но в противоположном направлении в тех же плоскостях деформации. Естественно, что весь организм реагирует на подобное радикальное вмешательство. Дело в том, что деформация формируется годами, а операция, длящаяся от 7 до 10 часов и более, идет по своим правилам. Это такая нормальная марафонская хирургия, технологический процесс, за который мне по долгу службы приходится отвечать. Мы проводим всестороннюю подготовку пациента к хирургической операции, обсуждаем пользу и риск предстоящего хирургического вмешательства, а также ожидаемый результат. Любое, даже небольшое врачебное вмешательство таит в себе определенные опасности, которые необходимо предвидеть и попытаться предотвратить. Стоит, например, перестараться в коррекции позвоночника, дать чуть большую нагрузку на спинной мозг, и в итоге пациент получит серьезные осложнения.

Безусловно, иногда случается, что результат превзошел все ожидания. Около пяти-семи лет назад мы оперировали в несколько этапов 16-летнюю девушку с тяжелейшей сколиотической деформацией позвоночника. В процессе коррекции отреагировал спинной мозг, и мы вынуждены были изменить вмешательство, выполнить расширенную декомпрессию спинного мозга в дуге деформации. Конечно, потом, во время восстановительного лечения, очень переживали. Для пациентки это был непростой этап, так как после операции у нее отказали ноги. Но постепенно динамика пошла на отстройку, спинной мозг пережил это тяжелейшее состояние, и сейчас у девушки полностью восстановилась двигательная активность. Она не просто ходит, но и даже занимается в танцевальной секции, сальсу осваивает. Будущий лингвист, заканчивает университет, то есть у нее все в жизни сложилось. Никаких остаточных последствий. Этот результат запомнился мне, потому что мы не ожидали, что спинной мозг может так отстроиться и восстановиться в своих функциях.

Дмитрий Тесаков

Акушер-гинеколог городского консультативного отделения детской гинекологии филиала №3 ГУЗ "Гомельская центральная городская детская клиническая поликлиника" Наталья Суворова:

- Самые запоминающиеся для меня истории случились дважды и были похожи. На состояние женского здоровья могут влиять условия окружающей среды, образ жизни, питание, частые стрессы, вредные привычки и другие факторы.

К сожалению, некоторые гинекологические заболевания могут протекать практически бессимптомно, и важно как можно раньше выявить их, начать лечение. Два раза сталкивалась с тем, что у молодых девушек, не живущих половой жизнью, обнаруживали доброкачественные образования. Несколько лет назад у 17-летней пациентки нашли 11-недельную миому, требовалось высокотехнологичное хирургическое вмешательство. Мы дали направление в РНПЦ "Мать и дитя", где ей провели успешную операцию.

А недавно пришла 16-летняя пациентка на профосмотр. Никаких жалоб. Но меня кое-что в результатах обследования насторожило, отправила девушку на УЗИ и МРТ. Каково же было удивление, когда у нее обнаружили 20-сантиметровую кисту яичника, в которой было 1,5 литра жидкости! Прооперировали пациентку в Гомеле, успешно.

Пользуясь случаем, хочу напомнить нашим женщинам, что профилактический осмотр у гинеколога нужно проходить не реже одного раза в год. Многие, к сожалению, не соблюдают эти рекомендации.

Наталья Суворова

Участковый врач-терапевт УЗ "Островецкая центральная районная клиническая больница" Геннадий Хоменко:

- На приеме часто сталкиваюсь с нетипичным течением заболевания. Особенно сейчас, в пандемию. Скажем, мужчина жалуется на ломоту в суставах, боли в поясничной области. Температура поднималась однократно, невысокая. А вскоре на теле у пациента появилась сыпь. Сделали мазок ПЦР - у мужчины COVID-19. Редкие, нетипичные симптомы лишний раз доказывают, что человечество столкнулось с уникальным вирусом. И нам предстоит нелегкая борьба с ним.

Геннадий Хоменко

Ангелина СВЕТЛОВА,

газета 7 Дней.-0-