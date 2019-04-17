Врачи-офтальмологи благотворительного проекта "Я вижу!" проверят зрение у 14 тысяч детей Витебской области

Масштабный благотворительный проект "Я вижу!" по диагностике состояния зрения и оказанию офтальмологической помощи детям из сельской местности в 2019 году начал работу в Витебской области. Его организаторами выступают Белорусский детский фонд и компания velcom | A1 при поддержке Витебского облисполкома и Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Мобильные бригады врачей-офтальмологов посетят 19 районов Витебской области и проверят зрение у 14 тысяч учащихся сельских школ.

Проект "Я вижу!" призван сделать офтальмологическую помощь более доступной для детей, проживающих в сельской местности. Эффект такой помощи огромный: чем раньше нарушения зрения будут выявлены врачами, тем больше шансов не допустить развития серьезных патологий в будущем.

Витебская область стала четвертым регионом Беларуси, где реализуется проект. Для эффективной работы выездных бригад врачей организаторами оборудованы два автомобиля с необходимым портативным оснащением. В зависимости от результатов осмотров и установленных диагнозов школьники получают рецепты на очки или необходимые медикаменты, а также памятки с полезными советами по сохранению здоровья глаз и правильному зрительному режиму. При необходимости дети направляются в Витебский областной детский клинический центр для углубленной диагностики, консервативного или оперативного лечения.

Две бригады врачей-офтальмологов с 11 марта уже осмотрели 1413 детей в двух районах Витебской области – Сенненском и Верхнедвинском. Проверка зрения у учащихся 1-11-х классов сельских школ показала, что у 37,6% выявлены нарушения зрения, 204 ребенка нуждались в очковой коррекции.

С 2016 по 2018 год осмотры в рамках проекта "Я вижу!" уже прошли в Могилевской, Гомельской и Брестской областях. За это время врачи выездных бригад проверили зрение у 36 тыс. 800 детей. Более чем 33% осмотренных ребят имели различные патологии, причем у 56% из этого числа они впервые были выявлены именно во время обследований, проведенных врачами мобильных бригад проекта.

"Проект "Я вижу!" уже четвертый год подряд доказывает свою необходимость и значимость. За три предыдущих года он помог десяткам тысяч детей. Проект так же подтвердил, что, только объединив усилия общественности, бизнеса и государства, можно добиться успехов и значимых результатов в решении определенных задач. Проект "Я вижу!" является примером того, как важно для каждой общественной организации найти свое направление в работе по решению актуальных социальных задач", – подчеркнул директор Белорусского детского фонда Александр Трухан.

Осмотры по месту учебы помогают вовремя заметить возможные проблемы со зрением и оперативно назначить необходимое лечение. Все расходы, связанные с работой мобильных офтальмологических бригад, включая закупку специального оборудования, оплату труда водителей и врачей, финансируются Белорусским детским фондом из средств, собранных компанией velcom | A1 в ходе традиционной благотворительной акции "Делать добро так просто!". В этом году сумма благотворительной помощи, перечисленной на счет Белорусского детского фонда для осуществления проекта "Я вижу!", составила 176 тыс. 920 рублей.

"Компания velcom | A1 поддерживает проект "Я вижу!" уже четвертый год. И все это время проект достигает результатов, значимых не только для жителей того региона, где проводятся осмотры, но и на уровне страны в целом. В этом нам помогает уже ставшая неизменной составляющая проекта – активная социальная информационная кампания по профилактике заболеваний органов зрения и сохранению здоровья глаз. В ее рамках мы уже уделяли внимание зарядке для глаз, правильному и максимально полезному для зрения питанию, важности своевременного обращения к офтальмологам и выполнения их рекомендаций", – отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций компании velcom | A1 Николай Бределев.

По данным Министерства здравоохранения Республики Беларусь, за последние пять лет заболеваемость органа зрения у детей выросла на 18%, поэтому роль своевременной диагностики и контроля за уже имеющимися нарушениями приобретает особое значение.

На протяжении 2019 года проект "Я вижу!" будет реализован в два этапа. До конца мая мобильные бригады будут работать в сельских школах Оршанского, Дубровенского, Бешенковичского, Глубокского, Докшицкого, Россонского районов. А после летних каникул – в период с сентября по декабрь – офтальмологи приедут в Толочинский, Чашникский, Лиозненский, Городокский, Витебский, Миорский, Ушачский, Шарковщинский, Шумилинский, Полоцкий и Лепельский районы.