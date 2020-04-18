Врачи призывают белорусов беречь здоровье и при симптомах ОРИ как можно раньше обращаться за помощью

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские врачи призывают беречь здоровье и при возникновении симптомов острых респираторных инфекций (ОРИ) как можно раньше обращаться за медпомощью, сообщает БЕЛТА.

В эти светлые пасхальные дни позаботиться о собственном здоровье призвал директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо. "При появлении первых симптомов вирусной инфекции обязательно обратитесь за медицинской помощью. Чем раньше вы начнете лечение, тем более высока вероятность того, что перенесете заболевание в легкой, малосимптомной форме", - сказал он.

По словам Олега Руммо, это позволит не только сохранить здоровье себе и обезопасить своих близких, но и поможет медицинским работникам, которым сейчас очень непросто.

"Впереди большой праздник. Хочу пожелать всем, чтобы этот день не был омрачен нездоровьем", - отметил главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава Игорь Карпов. Он добавил, что в нынешнем году этот светлый праздник люди встречают в особенных эпидемиологических условиях, поэтому важно учитывать рекомендуемые меры по разобщению.

Главный внештатный инфекционист призвал белорусов следить за своим здоровьем, а при малейшем недомогании, любых симптомах ОРВИ не затягивать с обращением к врачу. "Своевременно обращайтесь за медицинской помощью, не откладывайте это на последующие дни и предоставьте медработникам возможность наблюдать за динамикой заболевания, мониторировать ваше состояние", - сказал Игорь Карпов. В этом случае послепраздничные дни не будут омрачены проблемами со здоровьем, предупредил он.

С аналогичной просьбой обратился и главный врач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов. В предстоящие светлые праздники белорусы по традиции собираются вместе. Но сейчас в достаточно сложных эпидемиологических условиях от имени всей белорусской медицинской общественности медик призвал воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей, минимизировать свои передвижения и встретить Пасху в тесном кругу своих близких. "Именно разобщенность в этой ситуации поможет нам, врачам, минимизировать риски и уменьшить количество людей, которые придут к нам за медицинской помощью", - обратил он внимание.

"Почувствовав даже легкое недомогание (не обязательно это окажется коронавирус, это может быть обычная ОРВИ), своевременно обратитесь к врачу. Так вы сможете фактически бессимптомно или в очень легкой форме перенести заболевание и через короткий промежуток времени опять жить обычной размеренной жизнью", - заключил Дмитрий Шевцов.

Медики от всей души поздравляют белорусов с наступающим светлым праздником Пасхи и призывают беречь свое здоровье и здоровье родных и близких.-0-