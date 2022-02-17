Врачи РНПЦ медэкспертизы и реабилитации рассказали, как восстанавливают пациентов после ковида

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации за помощью в восстановлении после перенесенной коронавирусной инфекции в 2021 году обратились около 2,6 тыс. человек. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказала заместитель директора по клинической работе медучреждения Светлана Козлова, сообщает БЕЛТА.

По словам специалиста, за реабилитацией в прошлом году обращались люди разного возраста. "Это пациенты различной возрастной категории старше 18 лет, пациенты трудоспособного возраста, а также пациенты старше 62 лет, продолжающие профессиональную деятельность", - сказала Светлана Козлова.

Самые частые жалобы пациентов, переболевших коронавирусом, касались одышки, возникающей даже при небольших нагрузках, быстрой утомляемости и слабости. "Как правило, у них у всех повышен эмоциональный фон, отмечаются признаки повышенной тревожности. Помощь в нашем учреждении оказывается в соответствии с клиническими протоколами, утвержденными Министерством здравоохранения. Включаются различные методы. Уделяется большое внимание психологическому консультированию пациентов, а также питанию", - подчеркнула она.

Реабилитация в среднем занимает 12-14 дней. Каждый пациент обязательно проходит консультации у психолога и психотерапевта. Как рассказал заведующий физиотерапевтическим отделением РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации Александр Мартыневский, при восстановлении пациентов после ковида используется обычный рекомендуемый алгоритм физиотерапевтических процедур, прежде всего это лечебная физкультура. Занятия могут быть как групповые, так и индивидуальные. Кроме того, применяется электролечение, чаще всего используется переменное магнитное поле. Такая терапия помогает уменьшить воспалительные проявления, улучшает свойства крови и повышает иммунитет.

Используется и фотолечение - на проекцию легких, чаще всего в межлопаточной области. Применяют специалисты также надвенное лазерное облучение крови. Его задача - улучшение кровообращения. Помогает в восстановлении пациентов волновая терапия, различные виды массажа. Массаж улучшает дренажную функцию легких и способствует восстановлению мышечных компонентов. При подборе процедур обязательно учитывается состояние пациента на момент его осмотра. После курса реабилитации к пациентам возвращаются силы.

Как рассказала пациентка реабилитационного центра Елена Козлова, коронавирусная инфекция у нее была средней тяжести, однако она попала в больницу. "Здесь замечательные процедуры. Мне понравилась лечебная физкультура, инструкторы выкладываются по полной программе. На улице прекрасный тренажерный комплекс, где можно продолжить занятия. Физиопроцедур целый ряд, персонал замечательный. Здесь прекрасная природа, все способствует тому, чтобы люди могли восстановиться", - поделилась она.

Рекомендации при выписке включают в себя разработанный комплекс дыхательных упражнений, которые можно выполнить дома самостоятельно.-0-