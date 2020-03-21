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21 марта 2020, 09:00

Время покупать! Лучший момент для приобретения жилья в престижных комплексах Минска!

Недвижимость – это всегда в и любых ситуациях истинная ценность. Ее стоимость может изменяться в ту или иную сторону, но надежность инвестиций в собственное жилье неоспоримо. Главное – правильно уловить момент приобретения. В определенный момент все обстоятельства складываются так, что становится ясным: а вот теперь время терять нельзя! Пора покупать!

Что влияет на цену квартиры? Факторов множество – месторасположение, престижность, инфраструктура района, качество строительства и характеристики жилья, наличие альтернативы.

Комплексы в лучших районах априори стоят дороже, чем жилье на окраине. Квартира рядом с Национальной библиотекой или парком Челюскинцев куда престижнее, чем дом с видом на ТЭЦ.

Именно поэтому стоимость квадратного метра в комплексе "Маяк Минска", например, с начала строительства выросла уже в два раза! Рост постоянный. Вот данные с сайта realt.by – за два года, с марта 2018 по март 2020-го цена "квадрата" в однокомнатной квартире в этом комплексе выросла с 1385 долларов до 1828 в эквиваленте!

Постоянно растет и цена аренды в этом районе, что повышает коммерческую ценность приобретаемого здесь жилья. Сдавать его очень выгодно! Для примера – свежие данные с того же сайта: цена на однокомнатные квартиры достигает 1907 рублей в месяц, на двухкомнатные – 2796 рублей в месяц!

Цифры не случайны. Ценность жилья определяется его месторасположением! Лучшие районы города – это особенный комфорт и особенная ценность. Удачное расположение – для покупателя это синоним слова "престиж"!

И не случайно выше упоминалось наличие альтернативы. Когда комплекс строится, когда вводятся все новые и новые дома – ценовое предложение одного уровня. Когда комплекс практически завершен и квартир от застройщика почти не осталось, их стоимость вырастает многократно! Другой возможности приобрести здесь жилье просто не будет в принципе, и тому, кто мечтал жить именно в этом районе, времени терять больше нельзя – надо покупать!

И второй важный момент для тех, кто собирался купить квартиру, но не обладает всей суммой необходимых средств. Снижение ставки рефинансирования Нацбанка до рекордных значений привело и к снижению процентных ставок по банковским кредитам. А самые выгодные проценты предоставляются по партнерским программам кредитования!

Недавно приводился расчет – стоимость покупки однокомнатной квартиры в кредит сегодня стартует с 394 рублей в месяц!

В общем, самое время спешить за собственной квартирой!

Тем более, что весенняя акция от застройщика позволяет выгодно приобрести именно то жилье, которое вам хотелось!

Самое главное – это индивидуальный подход к каждому покупателю. Вам помогут сделать выбор, подскажут, как приобрести квартиру с максимальной выгодой, и проконсультируют, каким образом оплатить покупку.

Но главное – вам помогут осуществить вашу мечту!

В офисе продаж или по телефону – консультации будут исчерпывающими. Можно также самостоятельно подобрать себе квартиру на сайте застройщика и оставить заявку на сайте. Вам обязательно перезвонят, и вы займетесь покупкой своей квартиры!

Комплекс "Маяк Минска" сегодня практически завершен, и о том, насколько приятно и комфортно здесь жить, многие знают уже не понаслышке.

Он возводился по принципу "город в городе", подразумевающему наличие всей необходимой инфраструктуры буквально в шаговой доступности.

Комплекс построен рядом с Национальной библиотекой и по соседству с обширной лесопарковой зоной – его жителям гарантированы чистый воздух и приятные прогулки по тихим аллеям вдоль каналов.

Комплекс "Маяк Минска"
Комплекс "Маяк Минска"

Здесь проведено масштабное озеленение, высажено более 250 взрослых деревьев разного вида, выращенных в питомнике.

Отлично развито транспортное сообщение. Комплекс построен у станции метро "Восток", здесь же – многочисленные маршруты наземного транспорта.

Здесь есть все необходимое для жизни! Детские сады и школа, магазины и бутики, салоны красоты и офисы туристических компаний, фитнес-центры и тренажерные залы – предусмотрена вся инфраструктура, в которой заинтересованы современные горожане.

Важная точка притяжения и минчан, и гостей столицы – самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси Dana Mall. Около двух миллионов посетителей каждый месяц!

Торгово-развлекательный центр Dana Mall
Торгово-развлекательный центр Dana Mall

Еще одно место активной городской жизни, которое уже не раз становилось местом проведения детских и районных праздников, городских ярмарок и фестивалей – пешеходный бульвар Пикассо.

Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо
Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо

Мультимедийный фонтан "Дана Танец" – новая городская достопримечательность Минска и любимое место прогулок жителей комплекса, да и многих минчан.

Мультимедийный фонтан "Дана Танец" – новая городская достопримечательность Минска
Мультимедийный фонтан "Дана Танец" – новая городская достопримечательность Минска

Бульвар Пикассо и "Дана Танец" стали огромной фотозоной для многих молодых пар, решивших скрепить сердца узами бракалучший фон для свадебной фотосессии не придумать!

Комплекс "Маяк Минска" очень удобен для ведения бизнеса. Здесь много помещений коммерческого назначения – для магазинов и объектов сферы услуг, салонов красоты и кафе, а также возведен бизнес-центр Dana Center.

Бизнес-центр Dana Center
Бизнес-центр Dana Center

Весенняя акция поможет приобрести квартиры в домах "Микеланджело", "Гоген" и "Рафаэль"!

У дома "Микеланджело" переменная этажность – от 9 до 13 этажей. Его особенность – открытые террасы с изумительными видами!

Дом "Микеланджело"
Дом "Микеланджело"

Лобби дома "Микеланджело"
Лобби дома "Микеланджело"

В стилобате под домом будет размещен двухэтажный торговый комплекс, имеющий в своем составе рестораны, кафе и оздоровительный центр. Многие магазины и салоны уже работают! Здесь же – подземный паркинг на 50 машиномест с местами для хранения велосипедов. Кстати, в паркинг можно будет спуститься прямо на лифте.

Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом "Микеланджело"
Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом "Микеланджело"

Дома "Гоген" и "Рафаэль" высотой 25 этажей объединены в единый ансамбль 4-х этажным стилобатом, в котором будут располагаться кафе и рестораны, магазины и модные салоны, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами. Два верхних этажа стилобата также будут отданы под жилье, и квартиры здесь получат статус особенно престижных!

Дома "Гоген" и "Рафаэль"
Дома "Гоген" и "Рафаэль"

Дома расположены на берегу одного из каналов Слепянской водной системы – вид из окон просто потрясающий!

Дома расположены на берегу одного из каналов Слепянской водной системы
Дома расположены на берегу одного из каналов Слепянской водной системы

А для семей с маленькими детьми – особый интерес! Ведь во дворе домов "Гоген" и "Рафаэль" завершается строительство детского сада!

Детский сад будет практически во дворе домов "Гоген" и "Рафаэль"
Детский сад будет практически во дворе домов "Гоген" и "Рафаэль"

Все квартиры в домах "Микеланджело", "Гоген" и "Рафаэль"свободной планировки.

Здесь много света – полностью застекленные лоджии расположены на всех жилых этажах. Французские окна от пола до потолка – со специальной тонировкой стекол, детскими замками безопасности и специальным небьющимся остеклением в нижней части.

Дизайнерское лобби, как принято у застройщика, – светлое и просторное, с высокими потолками и местом для консьержа. Оформление посвящено творчеству того художника, именем которого назван дом. Санитарная комната с пеленальным столиком позволит мамам не прерывать прогулки с малышами и не подниматься в квартиры из-за каждой мелочи. Здесь же – специальный поддон для мытья лап домашних питомцев.

Оформление дизайнерского лобби посвящено творчеству того художника, именем которого назван дом
Оформление дизайнерского лобби посвящено творчеству того художника, именем которого назван дом

В каждом доме - по три скоростных бесшумных лифта компании OTIS.

Скоростные бесшумные лифты компании OTIS
Скоростные бесшумные лифты компании OTIS

Покупатели квартир в комплексе "Маяк Минска" могут взглянуть на свое будущее жилье с помощью видеотура на сайте застройщика.

Еще один интереснейший комплекс, в котором стоит присмотреться к покупке квартиры – "Парк Челюскинцев".

Комплекс "Парк Челюскинцев"
Комплекс "Парк Челюскинцев"

Это единение с природой в самом центре города – более 170 га настоящего леса! Специалисты безошибочно называют этот уголок Минска одним из самых чистых и благополучных с точки зрения экологии в городе. Сравните: Гайд-парк Лондона – 142 га, Люксембургский сад в Париже – всего 26 га!

Жилой комплекс "Парк Челюскинцев" строится у самых границ огромного паркового массива в центре города
Жилой комплекс "Парк Челюскинцев" строится у самых границ огромного паркового массива в центре города

В шаговой доступности – вся инфраструктура столицы: сразу две станции метро, гимназии, школы и детские сады, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. В нескольких сотнях метров через парк – спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" и аквапарк "Фристайл" с их бассейнами, саунами, тренажерными залами и боулингом.

Место - просто невероятное!

Весенняя акция — это выгодные условия приобретения квартир в домах №1 и №2 комплекса "Парк Челюскинцев".

Дом №1– вдоль проспекта Независимости, у самых границ парка и за вокзалом Детской железной дороги.

Дом №1
Дом №1

Дом обладает рядом неоспоримых достоинств:

– более 20 типов квартир от 32 до 87 кв. метров со свободной планировкой;

– высота потолков от 2,7 до 3 метров;

– панорамное остекление с тонировкой под бронзу;

– застекленные лоджии;

– скоростные бесшумные лифты от ведущего мирового производителя компании OTIS.

Входные группы оборудованы пандусами.

Дизайнерское просторное лобби с высокими потолками – со стойкой консьержа, санитарной комнатой с пеленальным столиком и поддоном для мытья лап домашних питомцев, гостевой зоной и местом для хранения велосипедов и колясок.

Дизайнерское лобби дома №1 с гостевой зоной
Дизайнерское лобби дома №1 с гостевой зоной

Именно здесь будет располагаться двухэтажный встроенный детский сад с собственной территорией для безопасности воспитанников. Лучшего решения для родителей с детьми придумать невозможно!

Детский сад, встроенный в структуру здания
Детский сад, встроенный в структуру здания

В доме предусмотрен теплый подземный паркинг на 190 мест, к которому можно спуститься на лифте прямо от дверей квартиры, а также наземные автостоянки.

Первые два этажа дома – это коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости. Здесь будут работать кафе и салоны красоты, магазины и бутики, объекты сферы услуг и туризма. Это важное преимущество для тех всех, кто хотел бы организовать собственный бизнес – ведь здесь можно реализовать любую бизнес-идею.

На первых двух этажах можно приобрести коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости
На первых двух этажах можно приобрести коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости

Дом №2 на первой линии комплекса со стороны парка насчитывает 25 этажей. Это европейская недвижимость комфорт-класса, при возведении которой используются современные архитектурные решения.

Дом №2
Дом №2

Именно сейчас можно воспользоваться весенней акцией и приобрести здесь просторную трехкомнатную квартиру на самых привлекательных условиях!

Все квартиры – свободной планировки, площадью от 38 до 78 кв. метров. Такая организация жилого пространства позволит владельцам жилья реализовать любую дизайнерскую идею.

Панорамное остекление с золотистым оттенком наполнит помещения солнечным светом и подарит ощущение единения с природой.

Скоростные бесшумные лифты OTIS мгновенно доставят на нужный этаж, при этом ни одна из квартир не примыкает к лифтовым шахтам.

Скоростные бесшумные лифты OTIS
Скоростные бесшумные лифты OTIS

Квартиры второго этажа имеют приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками. Только представьте, какой отсюда будет открываться вид!

Здесь же, на эксплуатируемой кровле над паркингом, запланированы детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением. Эта территория будет полностью безопасной и приватной, доступной только жителям дома.

На эксплуатируемой кровле над паркингом, запланированы детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением
На эксплуатируемой кровле над паркингом, запланированы детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением

А первый этаж – это гараж-стоянка открытого типа на 82 машиноместа. Машины жильцов будут всегда под надежной крышей!

В просторном и светлом лобби, выполненном в эко-стиле, будут расположены стойка консьержа, зона встречи гостей и ожидания курьера, санитарная комната с пеленальным столиком для малыша, где можно привести ребенка в порядок после прогулки. А еще – место, чтобы помыть лапы домашним животным.

Просторное и светлое лобби выполнено в эко-стиле
Просторное и светлое лобби выполнено в эко-стиле

Престиж жилого комплекса "Парк Челюскинцев" подтверждают и такие важные детали, как закрытая территория и современная система видеонаблюдения. Это обеспечит полную безопасность жителей и их имущества. Дизайнерское ограждение получит высоту 2 метра.

Закрытая дворовая территория с современной системой видеонаблюдения
Закрытая дворовая территория с современной системой видеонаблюдения

Поинтересоваться, как продвигается строительство жилого комплекса "Парк Челюскинцев", можно с помощью видеотура на сайте застройщика.

Если вы понимаете, насколько удачная сейчас ситуация, воспользуйтесь моментом и поторопитесь к застройщику!

Весенняя акция поможет осуществиться вашей мечте о собственной квартире! А выгодные финансовые инструменты помогут вам принять самое правильное решение!

Длительная рассрочка от застройщика – это самое быстрое и простое решение квартирного вопроса! В комплексе "Маяк Минска" рассрочка предоставляется на срок до 5 лет, в "Парке Челюскинцев" – до 4 лет. Без процентов, без переплат. Первый взнос можно уплатить с помощью кредита от банка-партнера до 40 тысяч рублей – без справок и поручителей.

Выгодные программы кредитования от банков-партнеров – это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Партнерская программа с Беларусбанком предусматривает, что процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% – на второй и третий год.

Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу – собственными средствами либо с привлечением кредитов банков предусмотрены скидки.

Все подробности по условиям покупки квартир можно узнать на сайте bir.by и в отделах продаж застройщика. Офис по продаже квартир в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Используйте момент – осуществляйте свою мечту!

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