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04 марта 2020, 09:00

Море преимуществ! В Минске стартовали продажи последних секций дома "Эмиратс Волна"

Пришло время делать выбор и приобретать свою новую квартиру! На сегодняшний день дом "Эмиратс Волна" в столичном комплексе "Минск Мир" - это эксклюзивное предложение на рынке недвижимости по целому ряду весомых причин. И каждая преумножается тем фактом, что на самом старте продаж покупатель всегда получает самые лучшие и выгодные условия!

Это предложение ждали многие, ведь у дома "Эмиратс Волна" очень выгодное расположение, а квартал практически достроен. Так что не пропустите старт продаж!

Расскажем по порядку!

В продажу поступили две последние секции дома "Эмиратс Волна" - 7-я и 8-я. Чтобы было понятнее, насколько интересна эта новость, нужно знать, что первые шесть секций проданы полностью. Нет ни одной свободной квартиры!

Нет свободных квартир и в других домах квартала "Эмиратс Люкс" - в пяти "Маринах", двух "Пальмах" и трех "Жемчужинах".

Квартал "Эмиратс Люкс"
Квартал "Эмиратс Люкс"

Строительство первого квартала комплексной застройки в "Минск Мире" завершается ударными темпами. Уже этой весной планируется сдать третью "Жемчужину" и первые секции дома "Эмиратс Волна". Срок завершения всех строительных и отделочных работ в этом грандиозном доме назначен на октябрь. Таким образом, уже осенью квартал "Эмиратс Люкс", в котором уже живут сотни счастливых семей, будет полностью завершен!

Напомним, что "Эмиратс Люкс" стал примером совершенно новой концепции жилой застройки в Беларуси. Здесь внедрялись стандарты качества мирового уровня, а архитекторы признавались, что черпали вдохновение в архитектуре Дубая и Абу-Даби. Названия домов не случайны - образ квартала как нельзя больше соответствует настроению набережной приморского курорта!

Все дома квартала оригинальны, но самым необычным можно назвать дом "Эмиратс Волна". Он расположен на въезде в многофункциональный комплекс "Минск Мир" - вдоль главного проспекта всей застройки. Название дома в объяснениях не нуждается - изящная изогнутая форма, плавные линии фасада и переменная этажность создают устойчивый образ волны, шумящей в морском прибое. Динамикой своих линий "Эмиратс Волна" подчеркивает основное архитектурно-композиционное решение всей застройки.

Дом "Эмиратс Волна"
Дом "Эмиратс Волна"

В седьмой секции - 18 этажей и 126 квартир, в восьмой - 21 этаж и 154 квартиры.

На верхних этажах каждой секции - по три квартиры с террасами, которые для лучшего обзора окружающих видов получат специальное стеклянное заграждение.

Все квартиры - свободной планировки, которая позволяет организовать пространство в полном соответствии с потребностями жильцов и выделить необходимое количество комнат.

Подобрать жилье именно для своей семьи труда не составит - выбор отличный! Квартиры-студии, так называемые "евродвушки" и "евротрешки" имеют площадь от 42 до 89 кв. метров, квартиры с террасами на верхних этажах - от 51 до 113 "квадратов".

В доме будет всегда много света! Во всех квартирах - остекленные лоджии, а также широкие окна с детскими замками безопасности. Стеклопакеты ведущих мировых производителей получат тонировку синего цвета - словно у набегающей волны!

В седьмой секции - два скоростных бесшумных лифта, в восьмой - три. Лифты - производства ведущего производителя этого оборудования компании OTIS.

В седьмой секции - два скоростных бесшумных лифта
В седьмой секции - два скоростных бесшумных лифта

В восьмой секции - три лифта. Все лифты производства компании OTIS
В восьмой секции - три лифта. Все лифты производства компании OTIS

Цоколь, крыльцо и террасы дома "Эмиратс Волна" получат отделку керамогранитной плиткой. При входе - удобные пандусы, которые облегчат жизнь молодым мамам с колясками, а также людям с ограниченными возможностями.

Цоколь, крыльцо и террасы дома "Эмиратс Волна" получат отделку керамогранитной плиткой
Цоколь, крыльцо и террасы дома "Эмиратс Волна" получат отделку керамогранитной плиткой

Вестибюли подъездов просторные, с высокими потолками, которые получат эксклюзивный дизайн в морской тематике. Здесь будут гранитные полы и порталы лифтов. Предусмотрена стойка для консьержа, зона ожидания курьера и туалетная комната с пеленальным столиком.

Вестибюли подъездов просторные, с высокими потолками стойкой для консьержа и зона ожидания курьера
Вестибюли подъездов просторные, с высокими потолками стойкой для консьержа и зона ожидания курьера

Возле дома предусмотрены велопарковки.

Стояночные места для автомобилей предусмотрены по наружному контуру квартала, а в соседнем квартале есть многоуровневый автомобильный паркинг, который вмещает около 800 автомобилей. Он был введен в эксплуатацию еще полгода назад.

Действующий многоуровневый автомобильный паркинг
Действующий многоуровневый автомобильный паркинг

На первом этаже дома предусмотрены многочисленные коммерческие помещения, так что кафе и магазинчики, салоны и студии сферы услуг будут буквально рядом с подъездом.

Для удобства жителей дома в доме сделано несколько сквозных проходов, чтобы в случае необходимости его не нужно было обходить.

Но главное - престижность и комфорт жилья во многом определяется месторасположением. Для дома "Эмиратс Волна", как и всего квартала "Эмиратс Люкс" - это принципиально важная составляющая!

Здесь большой зеленый двор с многочисленными детскими площадками, каждая из которых будет иметь свой уникальный дизайн. Предусмотрены зоны отдыха и спортивные площадки, оборудованные современными комплексами.

Во дворе дома "Эмиратс Волна" предусмотрены многочисленные детские площадки, зоны отдыха и спортивные площадки
Во дворе дома "Эмиратс Волна" предусмотрены многочисленные детские площадки, зоны отдыха и спортивные площадки

Прямо во дворе дома достраивается просторный торговый центр.

С другой стороны дома, вдоль главного проспекта комплекса, будет располагаться бульвар - место спокойных и приятных прогулок.

Вдоль главного проспекта комплекса, будет располагаться бульвар - место спокойных и приятных прогулок
Вдоль главного проспекта комплекса, будет располагаться бульвар - место спокойных и приятных прогулок

Буквально в шаговой доступности - станция метро "Аэродромная" новой ветки столичного метрополитена, а также несколько остановок наземного транспорта.

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города
Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

У дома "Эмиратс Волна" прекрасное соседство: с восточной стороны - детский сад с бассейном на 230 мест, с западной - современная школа с бассейном. А с южной стороны - центр всего комплекса "Минск Мир", все его преимущества!

Во-первых, новый городской парк - "зеленые легкие" всего комплекса. Аллеи и игровые площадки, фонтаны и скульптурные арт-объекты - здесь будет красиво, интересно, ярко. Это место как для романтических свиданий, так и для веселых семейных прогулок.

Во-вторых, самый большой в стране торгово-развлекательный центр "Мара Молл" - с магазинами, фудкортом и развлечениями на любой вкус, который непременно станет любимым местом проведения времени жителей комплекса.

И, конечно же, Международный финансовый центр Minsk World - деловое сердце всего комплекса. Он призван стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Вполне возможно, что трудиться в нем будет и кто-то из жителей дома "Эмиратс Волна" - это всего несколько минут неспешного шага!

Международный финансовый центр Minsk World
Международный финансовый центр Minsk World

Кроме того, все кварталы комплекса свяжет сеть велодорожек - и это прекрасная возможность как для оздоровительных вечерних велопроменадов, так и интенсивных спортивных тренировок.

Проследить, как продвигается отделка дома "Эмиратс Волна" и благоустройство прилегающей территории, можно в онлайн-режиме с помощью видео-тура на сайте застройщика.

Не упускайте самое выгодное предложение начала весны! Получите девятый вал преимуществ вашей новой квартиры в доме "Эмиратс Волна"!

Тем более, что застройщик предлагает ряд исключительно выгодных и удобных финансовых инструментов для приобретения престижной недвижимости.

Длительная, до 10 лет в комплексе "Минск Мир", рассрочка от застройщика - это невероятно выгодный финансовый инструмент покупки! Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора! Правда, требуется первый взнос, но к каждому покупателю у компании индивидуальный подход, и даже отсутствие средств на первый взнос не станет проблемой. Например, кредит от банка партнера до 40 тысяч рублей - без справок и поручителей. Менеджеры отдела продаж помогут найти наиболее подходящий для каждого вариант покупки в рассрочку.

Отметим также, что именно сейчас весенняя акция от застройщика позволяет приобрести квартиру в комплексе "Минск Мир" на невероятно выгодных условиях - в семи домах разных кварталов установлены приятные скидки от цены продажи квадратного метра в рассрочку. Кроме того, на эти квартиры установлен первоначальный взнос по рассрочке в размере всего 20%!

Привлекательны и программы кредитования покупки от банков-партнеров - это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Партнерская программа с Беларусбанком предусматривает, что процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% - на второй и третий год, затем - 12,32%. А по программе БПС-Сбербанка на первые два года ставка составит 6,99%.

Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу - собственными средствами либо с привлечением кредитов банков предусмотрены существенные скидки!

Все подробности по условиям покупки квартир на старте продаж в доме "Эмиратс Волна" можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Поймайте свою "Волну" на пути к комфортной жизни в новой квартире!

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