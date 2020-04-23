Время помогать: выручка от новой серии часов "Луч" пойдет в помощь белорусским медикам

23 апреля Минский часовой завод "Луч" запустил в продажу благотворительную серию часов "Час дапамагаць". Новая модель создана для того, чтобы помочь медицинским работникам во время эпидемии: все вырученные средства пойдут на благотворительный счет Министерства здравоохранения.

На циферблате часов выгравирована надпись: "Мая дапамога ўрачам супраць COVID-19". На задней крышке корпуса производитель поместил слова благодарности медицинским работникам на 17 языках. Помимо белорусского "дзякуй", там можно найти английское thank you, украинское "дякуємо", французское merci, польское dziкkujк и другие языковые варианты. Латунный корпус дополняет яркий красный нейлоновый ремешок, который станет отличительным знаком небезразличного участника акции. Модель устойчива к воздействию влаги: часы не боятся брызг от мытья рук и попадания капель дождя.

"Выпуском этих часов мы хотим сказать спасибо медицинским работникам, которые в это непростое время спасают наши жизни. Мы назвали модель "Час дапамагаць". Сейчас то время, когда многие белорусы стараются внести свой вклад в помощь медикам: кто-то шьет защитные маски и костюмы, кто-то готовит и передает горячие обеды, кто-то устраивает благотворительные концерты. Эти часы – еще одна возможность материально помочь нашим врачам, а также напоминание для нас, что при каждом движении стрелок циферблата медики рискуют своими жизнями, чтобы сохранить наши", – отмечает арт-директор Минского часового завода Иван Кравченя.

Для Минского часового завода эта благотворительная акция – не первая в период коронавирусной эпидемии. В марте "Луч" откликнулся на запрос о помощи от медиков 4-й городской клинической больницы имени Н.Е. Савченко и перечислил средства на закупку многоразовых защитных медицинских костюмов. Также, когда заводу стало известно, что инфекционная больница нуждается в оснащении палат настенными часами, необходимое количество было передано медицинскому учреждению.

Часы модели"Час дапамагаць" уже доступны для заказа на официальном сайте Минского часового завода. Стоимость 69 BYN. Заказывая, можно выбрать функцию доставки без контакта с курьером. Новую модель также можно приобрести в официальных магазинах "Луч" по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 18 и 95.

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