Время приема врачами общей практики увеличено в Беларуси

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав увеличил время приема врачами общей практики. Это предусмотрено постановлением от 17 декабря 2018 года №95, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Специалистам, обслуживающим взрослое и детское население, на первичный прием будет отведено 20 минут (ранее 15 минут), профилактический осмотр в выделенные дни или часы (в поликлинике и на выездах) - 15 минут (ранее 10 минут). Врачам общей практики, которые обслуживают взрослое население, отвели на первичный прием 18 минут, профилактический осмотр - 13 минут.

Изменение норм времени для врача общей практики обусловлено расширением круга обязанностей, а также более обширным уровнем знаний, умений и навыков по сравнению с участковым терапевтом. Эти специалисты оказывают медпомощь в области терапии, неврологии, оториноларингологии, офтальмологии, акушерства и гинекологии, хирургии, эндокринологии и других областях в условиях городского населенного пункта при обслуживании взрослого населения, а также в области педиатрии в сельских населенных пунктах.

При этом конкретные нормы времени обслуживания населения, в том числе на дому, для врачей общей практики госорганизаций (подразделений) здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, устанавливаются, заменяются, пересматриваются нанимателем с участием профсоюза на основании хронометража рабочего времени и условий работы.

Одновременно с введением в штатные расписания должностей врачей общей практики в учреждениях здравоохранения должны появиться помощники врача по амбулаторно-поликлинической помощи и медицинские сестры общей практики.

Одновременно постановлением №95 определено, что нормы времени, предусмотренные на консультативные посещения в городской (районной) поликлинике, в областной, республиканской организации здравоохранения применяются также для дистанционных консультаций, выполняемых с использованием информационно-коммуникационных технологий. Эта норма будет способствовать развитию телемедицинских консультаций и созданию электронного здравоохранения в Беларуси.

Постановление вступает в силу 1 января 2019 года.-0-