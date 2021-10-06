ВС Беларуси начали перевод военной техники на зимний период эксплуатации

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вооруженных Силах Беларуси стартовал перевод военной техники на зимний период эксплуатации. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
"Комплекс сезонного обслуживания включает развертывание рабочих мест, утепление двигателей, узлов и агрегатов техники, проверку работоспособности систем, замену технических жидкостей", - рассказали в ведомстве.
При выполнении перевода на зимний период эксплуатации учитываются особенности каждого образца вооружения и военной техники. От качества и полноты проводимых работ зависит боеготовность воинских частей и эффективность боевой учебы.
Автомобильная техника готовится к прохождению государственного технического осмотра.-0-
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