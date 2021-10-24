ВС Беларуси начали поставлять медицинский кислород учреждениям здравоохранения

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные Силы Беларуси начали поставки медицинского кислорода учреждениям здравоохранения. Такая информация опубликована в Telegram-канале Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

Военные доставляют его с авиационных баз ВВС и войск противовоздушной обороны, где есть соответствующее оборудование. При необходимости дополнительные источники помогут обеспечить бесперебойную работу больниц.

"За одну рабочую кампанию мы добываем около 25 тыс. л жидкого кислорода. Процесс на самом деле довольно трудоемкий, тяжелый за счет того, что в атмосферном воздухе содержание кислорода очень маленькое, а температура его кипения должна быть 183 градуса. Задействовано очень много оборудования, - рассказал начальник технического расчета газообеспечения авиационной базы ВВС и войск ПВО Владимир Лозовский. - Мы добываем исключительно медицинский кислород, то есть это высокое процентное содержание (не ниже 99,5% согласно ГОСТу). А есть технический кислород - там уже совсем другой процент его содержания, соответственно меньше. Для дыхания у нас только идет медицинский кислород с чистотой не менее 99,5%".-0-