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19 января 2021, 18:21

ВС оставил без изменения решение о признании забастовки на "Беларуськалии" незаконной

Фото из архива
Фото из архива

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд рассмотрел в апелляционном порядке гражданское дело о признании незаконными забастовки на ОАО "Беларуськалий" и решения о ее проведении, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.

Дело рассматривалось в открытом режиме. Апелляционная жалоба была подана представителем стачечного комитета Анатолием Бокуном на решение Минского областного суда от 11 сентября 2020 года. Анатолий Бокун просил отменить это решение суда, ссылаясь на то, что дело рассмотрено в его отсутствие, о времени и месте рассмотрения дела он не извещен.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда оставила решение Минского областного суда без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В суде установлено, что 17 и 18 августа 2020 года работники ОАО "Беларуськалий" приняли участие в забастовке. При этом собрание трудового коллектива либо конференция по вопросам о проведении забастовки, как этого требует закон, не проводились. О забастовке наниматель был уведомлен сопредседателем стачечного комитета уже во время ее проведения 18 августа.

"При исследовании содержания требований стачечного комитета суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что часть требований была основана не на разногласиях между работниками и нанимателем, а носила иной, в том числе политический, характер. Поэтому указанные требования обоснованно не подлежали правовой оценке в рамках рассматриваемого спора", - отметили в пресс-службе.

Из материалов дела также следует, что у стачечного комитета полномочий и законных оснований для объявления забастовки не было, порядок принятия решения о ее проведении и сроки уведомления нанимателя, предусмотренные ст.ст. 388-391 Трудового кодекса, были нарушены.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда пришла к выводу, что гарантированное ст.41 Конституции право граждан на забастовку не нарушено. В суде добавили: проведение забастовки допускается при соблюдении установленных законом правил. Такой вывод суда согласуется и с положениями Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, предусматривающими право на забастовки при условии его осуществления в соответствии с законодательством каждой страны.

Верховный суд пришел к выводу о том, что областной суд правомерно удовлетворил иск прокурора и признал незаконными решение о проведении забастовки, а также саму забастовку.

Доводы Анатолия Бокуна о рассмотрении дела в его отсутствие судебная коллегия сочла несостоятельными, так как они опровергаются письменными доказательствами. Так, согласно представленным суду актам от 4 и 7 сентября 2020 года, он отказался от получения судебной повестки, копии искового заявления и уточненных исковых требований. Он считается надлежащим образом извещенным о времени и месте судебного разбирательства.

"Таким образом, обстоятельства по делу установлены судом полно и правильно, всем доказательствам дана надлежащая оценка, верно применен закон, постановлено законное и обоснованное решение", - резюмировали в суде.-0-

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