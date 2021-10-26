ВС: по решению суда восстанавливается на работе практически каждый третий работник

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По решению суда восстанавливается на работе практически каждый третий работник. Об этом сообщила судья судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда кандидат юридических наук, заслуженный юрист Беларуси Римма Филипчик в программе "Актуальны мікрафон" Первого национального канала Белорусского радио. Текст интервью размещен на интернет-портале судов общей юрисдикции, сообщает БЕЛТА.

"Настораживает тот факт, что практически каждый третий работник по решению суда восстанавливается на работе, что свидетельствует о многочисленных нарушениях трудового законодательства, допускаемых нанимателями при увольнении работников", - сказала Римма Филипчик.

Согласно данным судебной статистики, количество поступающих в суды дел о восстановлении на работе в течение последних лет остается приблизительно на том же уровне. В 2019 году в суды республики поступило 647 дел этой категории, в 2020-м - 663, в первом полугодии 2021 года - 299.-0-