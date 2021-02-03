ВС проведет 4 февраля предварительное судебное заседание по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело в отношении топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк" принято к производству для рассмотрения по первой инстанции Верховным судом Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу суда.

"С шестью обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, в связи с чем для решения вопроса о назначении судебного разбирательства по уголовному делу на 4 февраля 2021 года назначено предварительное судебное заседание", - информирует пресс-служба.

Также уточняется, что в связи с эпидемиологической ситуацией будут приняты меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции и обеспечению социального дистанцирования при рассадке в зале судебного заседания. Для обеспечения общественного порядка органы внутренних дел примут необходимые меры безопасности.

Как сообщалось Генпрокуратурой, бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Шесть других бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка и одновременно заместителей Бабарико обвиняются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой. Уголовное преследование осуществляется и в отношении совладельца и руководителя ООО "Активлизинг" за дачу взятки должностным лицам Белгазпромбанка в крупном размере на сумму не менее $2,5 млн.

При расследовании установлено, что Бабарико, будучи председателем правления Белгазпромбанка, с целью систематического получения незаконных денежных вознаграждений от коммерческих организаций создал из числа своих заместителей организованную группу.

Данная группа с 1 января 2004 года по 11 июня 2020-го, действуя в интересах ООО "Марконстрой", ООО "Приватлизинг" (ранее - ООО "Агентство по торговле в рассрочку"), ООО "Системы обработки информации", ООО "Правовой диалог" (ранее - ООО "Белторгтехнологии") и ООО "Активлизинг", незаконно получала от представителей названных коммерческих организаций денежные средства на сумму не менее Br30 млн 491 тыс. Материальные ценности передавались исключительно в связи с занимаемым должностным положением за выполнение в интересах дающего взятку и представляемых им лиц определенных действий, а также благоприятное решение вопросов, входящих в служебную компетенцию.

Продолжая преступную деятельность, Виктор Бабарико с 10 ноября по 27 декабря 2018 года для придания правомерности владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, заведомо полученными преступным путем, совершил финансовые операции по приобретению расположенных в Минске двух капитальных строений на сумму свыше Br1 млн и другого имущества.

Вину в инкриминированных преступлениях обвиняемые, кроме Бабарико, признали полностью.-0-