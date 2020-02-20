Все 311 вернувшихся из КНР в Беларусь китайских студентов находятся под постоянным меднаблюдением

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все 311 вернувшихся с родины в Беларусь китайских студентов находятся под постоянным медицинским наблюдением, заявил сегодня журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всего в Беларусь с родины вернулись 311 китайских студентов. За всеми организовано постояннное медицинское наблюдение в СОК "Бригантина" и Минском областном центре медицинской реабилитации "Загорье", - сказал Владимир Караник.

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