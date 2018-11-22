Все белорусские аптеки подключатся к системе электронного рецепта до конца года

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения установило срок подключения фармацевтических сетей к системе "Электронный рецепт" - до конца 2018 года. Такая информация размещена на сайте Национального центра электронных услуг, сообщает БЕЛТА.

Система апробируется в белорусских учреждениях здравоохранения более трех лет. На конец октября к ней подключены 434 учреждения. С начала года выписано более 4,9 млн электронных рецептов.

До недавнего времени отпуск электронных рецептов был возможен только в сети аптек РУП "Белфармация". Сейчас к работе привлекаются и коммерческие фармацевтические сети: принимают и отоваривают такие рецепты восемь коммерческих сетей аптек, на стадии подключения 11.-0-