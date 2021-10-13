Все больше людей инвестируют в Minsk World! И вот почему

Популярность многофункционального комплекса Minsk World среди белорусов и иностранцев растет с каждым днем. Преимущества нового перспективного района делают его идеальным вариантом не только для жизни, но и для инвестиций.
И пока вы сомневаетесь, ваши соседи, друзья и коллеги инвестируют в Minsk World! Торопитесь! Приобретайте недвижимость СО СКИДКОЙ пока действует ОСЕННЯЯ АКЦИЯ!
Подробности уточняйте у наших менеджеров о телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465. А лучше приходите в наши офисы продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11.
Что именно мотивирует людей вкладывать деньги в приобретение недвижимости именно в многофункциональном комплексе Minsk World?
Возможности для бизнеса и инвестиций
В центре Minsk World возводится Деловой квартал МФЦ, который станет новым центром притяжения белорусской столицы. Уже сейчас представители местного и иностранного бизнеса проявляют интерес к покупке и аренде офисных помещений и апартаментов. Это значит, что благодаря многомилионным инвестициям здесь будут созданы тысячи новых рабочих мест.
Кроме того, в комплексе появятся несколько торгово-развлекательных центров, где также можно приобрести или арендовать торговые площади. И наконец, еще один вариант для развития нового бизнеса или расширения уже работающего – коммерческие помещения на первых этажах некоторых домов. Кафе, магазины, аптеки, парикмахерские и другие объекты городского ритейла будут востребованы у жителей нового молодого района.
Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что возможности для ведения бизнеса в Minsk World безграничны.
Комфортная среда для жизни
Minsk World – комфортная городская среда, в первую очередь, для жизни. Комплекс возводится по принципу "город в городе", а это значит, что все объекты насыщенной социальной инфраструктуры будут в пешей или велосипедной доступности. 13 школ и 7 детский садов, взрослая и детская поликлиники, кафе и рестораны, аптеки и магазины, парковки и паркинги будут доступны всем жителям Minsk World.
В пешей доступности расположены или появятся остановки наземного транспорта и станции метро: "Ковальская Слобода" уже работает, "Аэродромная" еще строится прямо в границах комплекса.
Зеленым сердцем Minsk World станет шикарный парк с зонами отдыха и выгула домашних животных, площадками для игр и спорта и другими активностями. Попасть в него также будет удобно пешком из любой точки комплекса.
Если нет желания идти в парк, можно провести время в своем квартале. Возле каждого дома будут современные игровые и спортивные площадки.
Лучшие цены на недвижимость
Приобрести жилую и коммерческую недвижимость в Minsk World предлагается по приятным ценам со скидкой. Это значит, что выгоду можно получить не только в случае перепродажи, но и сдачи в аренду.
При этом благодаря огромному спросу, недвижимость не теряет в цене. Стоимость квадратного метра в квартирах в новостройке с панорамными окнами и свободной планировкой, дизайнерскими лобби и панорамными лифтами по мере застройки кварталов будет увеличиваться.
Вложения в недвижимость в Minsk World могут принести пассивный доход уже в ближайшие несколько лет.
Выгодные и понятные условия для инвестиций
Многофункциональный комплекс Minsk World пользуется популярностью у зарубежных инвесторов, в том числе, на международных выставках недвижимости. Именно поэтому те, кто сейчас покупает квартиру в Minsk World находятся на шаг впереди!
Стать владельцем недвижимости здесь можно:
· За собственные средства
· В кредит от ведущих банков страны
· В рассрочку до 60 месяцев
В комплексе большое количество готовых и строящихся домов! Подобрать подходящий для себя вариант сможет даже самый требовательный клиент.
Чтобы купить квартиру в готовых и строящихся домах Minsk World, обращайтесь к нашим менеджерам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.
А лучше приходите в офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (БЦ Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. П. Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).
Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Логойск, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!
Minsk World – идеальное место для вашей комфортной жизни!