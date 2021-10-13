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13 октября 2021, 09:00

Все больше людей инвестируют в Minsk World! И вот почему

Популярность многофункционального комплекса Minsk World среди белорусов и иностранцев растет с каждым днем. Преимущества нового перспективного района делают его идеальным вариантом не только для жизни, но и для инвестиций.

И пока вы сомневаетесь, ваши соседи, друзья и коллеги инвестируют в Minsk World! Торопитесь! Приобретайте недвижимость СО СКИДКОЙ пока действует ОСЕННЯЯ АКЦИЯ!

Подробности уточняйте у наших менеджеров о телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465. А лучше приходите в наши офисы продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11.

Что именно мотивирует людей вкладывать деньги в приобретение недвижимости именно в многофункциональном комплексе Minsk World?

Возможности для бизнеса и инвестиций

В центре Minsk World возводится Деловой квартал МФЦ, который станет новым центром притяжения белорусской столицы. Уже сейчас представители местного и иностранного бизнеса проявляют интерес к покупке и аренде офисных помещений и апартаментов. Это значит, что благодаря многомилионным инвестициям здесь будут созданы тысячи новых рабочих мест.

Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр рядом с ним
Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр рядом с ним
Идеальное место для ведения бизнеса
Идеальное место для ведения бизнеса

Кроме того, в комплексе появятся несколько торгово-развлекательных центров, где также можно приобрести или арендовать торговые площади. И наконец, еще один вариант для развития нового бизнеса или расширения уже работающего – коммерческие помещения на первых этажах некоторых домов. Кафе, магазины, аптеки, парикмахерские и другие объекты городского ритейла будут востребованы у жителей нового молодого района.

Торговый центр в квартале "Эмиратс"
Торговый центр в квартале "Эмиратс"
Уютная кофейня в одном из кварталов Minsk World
Уютная кофейня в одном из кварталов Minsk World

Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что возможности для ведения бизнеса в Minsk World безграничны.

Комфортная среда для жизни

Minsk World – комфортная городская среда, в первую очередь, для жизни. Комплекс возводится по принципу "город в городе", а это значит, что все объекты насыщенной социальной инфраструктуры будут в пешей или велосипедной доступности. 13 школ и 7 детский садов, взрослая и детская поликлиники, кафе и рестораны, аптеки и магазины, парковки и паркинги будут доступны всем жителям Minsk World.

Детский сад возле дома "Диадема"
Детский сад возле дома "Диадема"

В пешей доступности расположены или появятся остановки наземного транспорта и станции метро: "Ковальская Слобода" уже работает, "Аэродромная" еще строится прямо в границах комплекса.

Вся инфраструктура комплекса на одной карте
Вся инфраструктура комплекса на одной карте

Зеленым сердцем Minsk World станет шикарный парк с зонами отдыха и выгула домашних животных, площадками для игр и спорта и другими активностями. Попасть в него также будет удобно пешком из любой точки комплекса.

Зеленым сердцем комплекса станет шикарный парк
Зеленым сердцем комплекса станет шикарный парк

Если нет желания идти в парк, можно провести время в своем квартале. Возле каждого дома будут современные игровые и спортивные площадки.

Детская площадка возле дома "Стамбул" квартала "Южная Европа"
Детская площадка возле дома "Стамбул" квартала "Южная Европа"
Спортивные площадки возле домов "Прага" и "Варшава" квартала "Центральная Европа"
Спортивные площадки возле домов "Прага" и "Варшава" квартала "Центральная Европа"

Лучшие цены на недвижимость

Приобрести жилую и коммерческую недвижимость в Minsk World предлагается по приятным ценам со скидкой. Это значит, что выгоду можно получить не только в случае перепродажи, но и сдачи в аренду.

Лобби дома "Бангкок" в квартале "Азия"
Лобби дома "Бангкок" в квартале "Азия"
Лобби готового дома "Прага" в квартале "Центральная Европа"
Лобби готового дома "Прага" в квартале "Центральная Европа"

При этом благодаря огромному спросу, недвижимость не теряет в цене. Стоимость квадратного метра в квартирах в новостройке с панорамными окнами и свободной планировкой, дизайнерскими лобби и панорамными лифтами по мере застройки кварталов будет увеличиваться.

Вложения в недвижимость в Minsk World могут принести пассивный доход уже в ближайшие несколько лет.

Выгодные и понятные условия для инвестиций

Многофункциональный комплекс Minsk World пользуется популярностью у зарубежных инвесторов, в том числе, на международных выставках недвижимости. Именно поэтому те, кто сейчас покупает квартиру в Minsk World находятся на шаг впереди!

Стать владельцем недвижимости здесь можно:

· За собственные средства

· В кредит от ведущих банков страны

· В рассрочку до 60 месяцев

В комплексе большое количество готовых и строящихся домов! Подобрать подходящий для себя вариант сможет даже самый требовательный клиент.

Чтобы купить квартиру в готовых и строящихся домах Minsk World, обращайтесь к нашим менеджерам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

А лучше приходите в офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (БЦ Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. П. Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Логойск, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!

Minsk World – идеальное место для вашей комфортной жизни!

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