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22 марта 2021, 09:00

Все для строительства и ремонта – на одной площадке. Выставка "Белорусский дом" знакомит с новинками рынка

Строите или делаете ремонт? Хотите интерьер "с обложки"? Актуальные предложения рынка строительных товаров и услуг предлагают выставки "Белорусский дом" и "Деревянное и каркасное домостроение. Баня". С 25 по 27 марта ждем вас в минском Футбольном манеже.

Широкий ассортимент современных строительных и отделочных материалов, элитные и бюджетные дома, срубы, бани, беседки, а также предложения по ландшафтному дизайну и благоустройству зон отдыха и барбекю представят более 100 компаний-участников. Совершенно бесплатно вы можете получить ценные советы и выгодные предложения от профессионалов в области строительства, ремонта, дизайна и благоустройства. Интерактивные площадки будут насыщены интересными семинарами и мастер-классами, участниками которых можете стать и вы.

АНТИКРИЗИСНЫЕ ПРОЕКТЫ от BRODOVHOME

Эксперты с 20-летним опытом работы раскроют секреты удешевления строительства и дадут ценные советы, как защитить себя от горьких ошибок и финансовых потерь и получить теплый, оригинальный, недорогой дом. Уникальная технология насчитывает около 50 пунктов, по которым себестоимость строительства уменьшается вдвое: цена готового дома – от 26 500 до 63 500 BYN. В рассчитанную стоимость включено все: от фундамента до отделки и отопления. При строительстве используются только экологичные и теплосберегающие материалы. Каждый проект имеет уникальный дизайн и разработан в современных и востребованных сегодня стилях лофт, скандинавский и "дизайн кривых линий".

Семинары от BrodovHome будут проходить:

25 марта с 14:00 до 14:30 – "Без горьких ошибок и финансовых потерь: полезные лайфхаки при строительстве дома";

26 марта с 15:00 до 15:30 – "Дом своими руками – это реально. Создаем красивое, функциональное и недорогое жилье";

27 марта с 12:00 до 12:30 – "Экономим грамотно: секреты удешевления строительства дома".

ХОЧУ! МОГУ! КАК РЕАЛИЗОВАТЬ? ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА "ОСТРОВОК ДИЗАЙНА"

На площадке профессиональные дизайнеры в режиме нон-стоп будут представлять проекты, делиться опытом, проводить консультации и семинары. На баттл дизайнеров 25 марта каждый желающий сможет принести план своей квартиры и в конце дня увидеть готовые концепции. 26 марта посетителей ждут консультации и предложения различных дизайнерских решений с использованием образцов и материалов участников выставки. А 27 марта с 11:30 до 17:00 пройдут семинары на актуальные темы:

"Этапы создания дизайн-проекта"

· Когда начинать поиск дизайнера

· Функциональное зонирование интерьера

· Основные сложности в создании планировки

· Подбор материалов

· График работ по реализации и комплектации объекта

"Хочу! Могу! Как реализовать дизайн с обложки журнала"

· Почему не только стоит дорого, но и выглядит дорого

· Что "удешевляет" интерьер

· Основные приемы для создания интерьера "с обложки" при ограниченном бюджете

"Без чего нельзя построить дом? Проектирование и строительство дома"

· Без чего нельзя начать проектирование и строительство дома

· Получение разрешительной документации, сроки строительства, консервация, ввод в эксплуатацию

"Из "жилого" в "коммерческий"

· Как извлечь прибыль из жилого дома и увеличить ликвидность?

· Как легально начать заниматься коммерческой деятельностью в жилом доме или квартире?

· Что нужно знать и порядок действий

"Проектирование объектов агротуризма"

· Опыт создания агроусадеб в Республике Беларусь и за рубежом

· "Фишки" создания агроусадьбы

· Алгоритм подбора архитектуры и дизайна для агроусадьбы

· Документация для предпринимательства в сфере агротуризма

· Бонус "раздатка": "10 советов при покупке и развитии агротуристического комплекса", "Рекомендуемый план работы с агротуристическим обьектом"

Соорганизатор площадки – архитектурная компания "Аверса"

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА "БАННАЯ ПОЛЯНА" И ЧЕТВЕРЫЙ БЕЛОРУССКИЙ НАРОДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ПАРЕНИЮ

26 и 27 марта можно ознакомиться с тенденциями развития банной индустрии, трендами банного, массажного и СПА-искусства, узнать профессиональные секреты банщиков. В эти дни пройдут показательные парения, будут проведены мастер-классы и практические консультации на различные темы. Здесь можно получить ценные советы, обменяться опытом, узнать все об уходе за телом, массаже, траволечении и др.

Значимым событием для любителей пара станет Четвертый белорусский народный чемпионат по парению в бане. 27 марта за призовые места поборются профессионалы и любители. В павильоне будет установлена баня с прозрачным фасадом, что позволит посетителям наблюдать, а членам жюри – оценивать зрелищные выступления банщиков.

Соорганизатор площадки - Высшая школа Банного Мастерства "Пар Мороза"

СТРОИМ, ГОТОВИМ И ПРОБУЕМ. ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА "БЕЛОРУССКИЙ ОЧАГ"

На площадке все дни выставки будут трудиться печных дел мастера. Принять участие в мастер-классе по монтажу современной печи из шамота можно 25 и 26 марта, а на презентации "Новые материалы и системы печи" специалисты расскажут о новейших достижениях современного печестроения. Мастер-классы "Азы кладки печей" и "Приготовление традиционных и современных блюд в печи" пройдут 27 марта. Гости выставки смогут не только поучаствовать в процессе приготовления пищи, но и продегустировать блюда из печи. В этот же день состоится дискуссия "Все о печах: материалы, строительство, отопление", где вы получите консультацию и бесплатный проект с ценами на работу и материалы.

Соорганизатор площадки "Белорусский очаг" – ОО Гильдия печников

ИНТЕРЕСЕН B2B СЕГМЕНТ? ВАС НАУЧАТ ПРИВЛЕКАТЬ КЛИЕНТОВ, КОТОРЫЕ НЕ ТОРГУЮТСЯ, И ПРОДАВАТЬ НА 20% ДОРОЖЕ РЫНКА!

Для профессионалов отрасли будет интересна информационная встреча "Как привлекать клиентов, которые не торгуются, и продавать на 20% дороже рынка. Технология масштабирования строительной компании. Реальный пример, статистика и результаты". Эксперт по продвижению строительных компаний, маркетолог, основатель web-студии Iron Marketing и проекта По:Ремонту Евгений Конохов 26 марта с 14 до 15 часов расскажет:

· Как строительной компании отстроится от конкурентов

· Как снизить затраты и использовать рекламный бюджет более эффективно

· Как укрепить имидж эксперта в глазах клиентов

· Как "холодного" потенциального клиента превратить в фаната бренда

· Как приводить в отдел продаж клиентов, которые не торгуются

· Как продавать на 20% дороже рынка

· Одна из эффективных технологий масштабирования строительной компании

· Реальный пример, статистика и результаты

Ознакомиться с более подробной программой выставки можно здесь.

Кто и что будет представлять на выставке, смотрите здесь.

Как проходили выставки раньше, смотрите здесь

Дата проведения: 25 – 27 марта 2021 года.

Адрес проведения: г. Минск, пр-т Победителей, 20/2 (Футбольный манеж).

Контакты: +375 17 342-20-50, +375 29 625-71-25.

Сайт выставки: http://belarusdom.by/

Организатор выставки: ООО "ЭкспоСистемс".

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