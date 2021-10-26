Все для строительства и ремонта - на выставках "Белорусский дом" и "Отопление. Водоснабжение. Климат"

Строите дом или делаете ремонт? Хотите интерьер как с обложки? Актуальные предложения рынка строительных товаров и услуг предлагают выставки "Белорусский дом" и "Отопление. Водоснабжение. Климат". С 28 по 30 октября ждем вас в минском Футбольном манеже.

Широкий ассортимент современных строительных и отделочных материалов, а также все для отопления, вентиляции, кондиционирования и водоснабжения представят самые активные игроки отрасли. Прямо на месте можно будет получить ценные советы и выгодные предложения от профессионалов в области строительства, ремонта, дизайна и благоустройства. Интерактивные площадки будут насыщены интересными семинарами и мастер-классами, участниками которых можете стать и вы.

ХОЧУ? МОГУ! КАК РЕАЛИЗОВАТЬ? ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА "ОСТРОВОК ДИЗАЙНА".

На площадке профессиональные дизайнеры в режиме нон-стоп будут представлять проекты, делиться опытом, проводить консультации и семинары:

"Дом по психотипу владельца"

"Реорганизация пространства (оптимизация) без перепланировки"

"Отделочные материалы в дизайн-проекте: о чем стоит помнить"

"Домашняя оптимизация, или умный дом"

"Отображение образа жизни в окружающем пространстве/интерьере " / "Влияние образа жизни на формирование будущего пространства"

"Интерьер для успешного бизнеса"

"Традиции народа в современной архитектуре"

"Решения которые сделают ваш дом дороже"

"Современные тенденции ландшафтного дизайна"

ИНТЕРЕСЕН B2B СЕГМЕНТ?

Для профессионалов отрасли будет интересно

28 октября, четверг

14:00-16:30. Семинар IT-решения для привлечения и удержания клиентов: все от сайта до CRM

Все, что нужно знать о продвижении бизнеса в интернете: каким должен быть сайт, какие методы продвижения существуют, что нужно знать о контекстной рекламе.

Как организовать работу в компании, чтобы удержать действующих клиентов, улучшить скорость и качество обслуживания и тем самым увеличить продажи с помощью Битрикс24.

29 октября, пятница

11:00-12:30. Презентация: "Carbonrays - СКРЫТАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!"

Спикер: Шенцев Денис, компания "Классик-групп"

12:00-17:00. Конференция "Энергоэффективная вентиляция"

"Новые продукты для наладки вентиляционных систем и способы снижения эксплуатационных затрат на вентиляцию"

Спикер: директор по экспорту компании "ВЕНТАРТ ГРУПП" Чекарева Надежда Николаевна, Россия

"Ротационные вентиляционные турбины для правильной вентиляции жилых зданий"

Спикер: директор по развитию компании "НАНОТУРБОДЕФЛЕКТОР" Марнов Андрей Юрьевич, Россия

"Автоматизированный подбор воздухораспределяющих устройств"

Спикер: директор компании "САВА КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" Олейник Виталий Александрович, Украина

"Высокоэффективное вентиляционное оборудование RUCK VENTILATOREN"

Спикер: Бондаренко Олег Николаевич, развитие продаж продукции Ruck Ventilatoren в Восточной Европе, Германия

"Применение современных теплоизоляционных материалов для систем вентиляции"

Спикер: Кузьмин Василий Александрович. ведущий инженер АО "Завод ЛИТ", Россия

Познакомиться с более подробной программой выставки можно здесь.

Кто и что будет представлять на выставке, смотрите здесь.

"Белорусский дом" - это создание современного, комфортного и красивого жилого пространства. Приходите на выставку и знакомьтесь с новейшими разработками от самых активных игроков строительной индустрии!

КНОПКА РЕГИСТРАЦИИ

Дата проведения: 28-30 октября 2021 года.

Адрес проведения: г. Минск, пр-т Победителей, 20/2 (Футбольный манеж).

Сайт выставки: http://belarusdom.by/

Организатор выставки: ООО "ЭкспоСистемс".

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