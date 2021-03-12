Все еще сомневаетесь, покупать или нет? А первые жильцы уже получили ключи от квартир в готовом доме "Москва" в Minsk World

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Квартирный бум 2020 года на рынке недвижимости в Москве не прошел даром: ощутимо выросли цены как на вторичное жилье, так и на новостройки. Сейчас купить "заветные квадраты" в российской столице гораздо сложнее.

Самые предприимчивые белорусы начали покупать квартиры в "Москве" еще в 2019 году и получили тогда лучшие цены от застройщика. А сейчас – ключи от собственного жилья.

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Дом "Москва" - яркая новостройка в квартале "Евразия" многофункционального комплекса Minsk World. Здесь 21 этаж и 250 квартир площадью от 27,9 до 74,9 квадратных метров. Квартиры с панорамными окнами можно объединять, перепланировать и зонировать перегородками, а значит воплощать в жизнь самые интересные дизайнерские фантазии. Тем более что застройщик предлагает бесплатную первичную консультацию от своих дизайнеров.

Фишка дома – панорамные окна и свободные планировки

Дом отличается интересной планировкой. На первом этаже – десять квартир с отдельными входами с улицы, часть квартир на втором – с собственными террасами, квартиры третьего и четвертого этажей – с французскими балконами.

Одним из первых ключи от новой квартиры получил Николай Золотухин. Молодой человек уверен, что это одно из самых перспективных мест в Минске.

Николай Золотухин, клиент

"Комплекс очень хорошо расположен: новая ветка метро, развитая инфраструктура, включая детские сады, школы и больницы. Удобный выезд на основные транспортные магистрали столицы. В любую точку города можно быстро добраться как на машине, так и на метро. Это было основным критерием покупки, потому что транспортная доступность всегда важна", - делится он своими рассуждениями.

Новая квартира будущему хозяину нравится: качество строительства на высшем уровне. Во время приемки не возникло никаких вопросов.

В квартире с панорамными окнами всегда будет много естественного света

"У нас три панорамных окна, все выходят на улицу Аэродромная. Смотрится эффектно, всегда хотелось жить в квартире, где будет много естественного света. С мебелью и дизайном интерьера пока определяемся, в этом поможет сестра, которая по профессии дизайнер-архитектор", - добавляет Николай.

Вместе с семьей Николай планирует купить в комплексе еще одну квартиру, сейчас выбирают дом. Семья Золотухиных уверена, что уровень комфорта в Minsk World будет самым лучшим в Минске.

Лобби дома "Москва"

Квартал "Евразия" находится через дорогу от большого городского парка, который станет зеленым сердцем многофункционального комплекса. Здесь появится много сочной зелени и цветов, аттракционы и фонтаны, спортивные и игровые площадки.

Всего в квартале находится восемь жилых домов, а в центре запроектирован детский сад, спортивные и игровые площадки. В шаговой доступности – остановки наземного транспорта и метро, а также вся инфраструктура Minsk World – кафе, магазины, поликлиники и медицинские центры, школы и детские сады, Международный финансовый центр и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall.

Почти все квартиры в доме "Москва" уже раскупили. Но в квартале "Евразия" есть еще несколько интересных вариантов. В этом году стартовали продажи в новостройках "Тбилиси", "Ереван" и "Баку", осталось пару предложений в "Санкт-Петербурге" и "Екатеринбурге".

Купить квартиру или коммерческое помещение в жилом комплексе Minsk World помогут менеджеры застройщика прямо в офисе продаж: в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 и ул. Мстиславца, 11.

Также у нас работают региональные менеджеры по продажам в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске, Молодечно. Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Minsk World – место, где квартира перестает быть мечтой!

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