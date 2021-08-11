Все эти месяцы лечение мальчиков Романа и Вадима было под пристальным контролем главы государства - Пиневич

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вся страна напряженно и с огромным вниманием наблюдала за ходом лечения мальчиков Романа и Вадима, получивших тяжелейшие ожоги. Поручение Президента Александра Лукашенко по их лечению выполнено, заявил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все эти месяцы лечение мальчиков было под пристальным контролем главы государства. Поручение по лечению этих детей было настолько жестким, что я не хочу даже комментировать. Сегодня мы можем сказать, что это поручение выполнено", - сказал Дмитрий Пиневич.

Министр отметил, что вся страна с огромным вниманием и напряженностью наблюдала за ходом лечения двух мальчишек, которые поступили с тяжелейшими ожогами в Республиканский ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи Минска. Один из них - Вадим - уже прошел курс реабилитации в Могилевской областной детской больнице и выписан домой.

Второй мальчик - Рома, спасший своего маленького брата от пожара, - переведен из реанимации на этапное лечение в детское ожоговое отделение центра. Несколько месяцев назад он с тяжелейшими ожогами был доставлен в республиканский центр, за время лечения ему проведено 22 тяжелейших оперативных вмешательства.

Сегодня стало известно, что врачей, спасших Романа и Вадима с сильными ожогами, представят к госнаградам. "Сегодня поступило очень приятное для нас поручение о представлении к государственным наградам высококлассных специалистов, которые непосредственно оказывали медицинскую помощь мальчишкам и победили в этой борьбе. К награде будет представлен и Роман за спасение при пожаре своего брата", - сказал Дмитрий Пиневич.

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