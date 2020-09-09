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09 сентября 2020, 18:49

Все факты участия детей в незаконных акциях получат правовую оценку - Петришенко

Фото из архива
Фото из архива

9 сентября, Орша /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Все факты участия детей в незаконных акциях получат правовую оценку, их родители понесут ответственность. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заместитель премьер-министра, председатель Национальной комиссии по правам ребенка Игорь Петришенко перед совещанием по реализации комплекса мер программы развития Оршанского района на период до 2023 года, которое состоялось сегодня в Орше с участием премьер-министра Романа Головченко.

По словам Игоря Петришенко, обязанность родителей, в соответствии с действующим законодательством Беларуси и Конституцией, защищать своих детей. Привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых мероприятиях - умышленное деяние, когда родители сознательно подвергают своих детей опасности.

"Подогревание и стимулирование несознательных родителей приводить на массовые несанкционированные мероприятия детей не укладывается ни в какие рамки действующих международных правовых норм. Это недопустимо", - убежден вице-премьер.

Он обратил внимание, что за рубежом таких случаев нигде не наблюдается. "Поэтому мы будем действовать в соответствии с международными нормами и стандартами. Соответствующими правовыми механизмами в рамках комиссий по делам несовершеннолетних дадим правовую оценку действиям каждого родителя, который привлекал детей к участию в несанкционированных мероприятиях", - подчеркнул Игорь Петришенко.

Кроме того, поручения проанализировать реальную правоприменительную практику действующих законодательных норм в части защиты прав несовершеннолетних даны министерствам юстиции и образования, МВД. По мнению Игоря Петришенко, ее необходимо усовершенствовать в соответствии с вызовами, с которыми Беларусь сейчас столкнулась. "Правовой механизм должен обеспечивать еще большую защиту детей, чтобы родители не подвергали опасности их жизнь и здоровье, умышленно привлекая к участию в незаконных акциях", - констатировал заместитель премьер-министра.

Игорь Петришенко также отметил необходимость повышения роли общественных организаций, в частности Детского фонда. "За последнее время мы не услышали его голос по этой теме. Рассчитываем, что данная организация пересмотрит свое отношение и выступит ярым защитником прав детей", - констатировал вице-премьер.-0-

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