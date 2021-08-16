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16 августа 2021, 09:00

Все краски "Азия" в одном месте! Minsk World заморозил цены до конца лета!

Небоскребы, цепляющие крышами облака, соседствуют с нежными цветками сакуры (фото носит иллюстративный характер)
Небоскребы, цепляющие крышами облака, соседствуют с нежными цветками сакуры (фото носит иллюстративный характер)
Задумывая квартал "Азия", проектировщики многофункционального комплекса Minsk World стремились перенести на минскую землю особенности загадочной Азии, ее неповторимый колорит, тонкое сочетание умиротворенной изысканности и взрывного ритма современного мегаполиса. При этом, не упуская из виду тот факт, что Азия сейчас самый динамично развивающийся регион планеты.

Это место уже пришлось по душе многим. Подкупил новоселов не только яркий и броский, как сама Азия, характер квартала. Привлекает еще и удачная локация (вдоль улицы Кижеватова, на пересечении с улицей Казинца), и удобное транспортное сообщение, позволяющее без проблем добраться в любую точку Минска.
Квартал "Азия" с высоты птичьего полета

Приходите, выбирайте и поторопитесь с принятием решения до конца лета, ведь только до 31 августа действуют старые цены и лучшие акции! 

"Квартирный бум" легким шлейфом улетающего лета зацепил  "Гонконг""Токио" и  "Киото" в квартале "Азия". Квартир в этих домах осталось немного, но выбор еще есть.

"Лови момент! Переезжай в новостройку!" - это не просто красивые слова. Клиенты, которые продадут свои квартиры в агентствах недвижимости-партнерах компании, при покупке квартиры в комплексе Minsk World получат скидку 100 базовых величин или 2900 рублей.

 
Подробности Вам расскажут по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Современный удобный паркинг – мечта каждого автомобилиста. Только этим летом, покупая квартиру в Minsk World и место на паркинге на улице Германовская 7, Вы получаете существенную скидку при покупке своей квартиры в определенных домах, срок сдачи которых запланирован до конца 2021 года.

Паркинг на улице Германовской 7

Возле каждого дома комплекса находятся современные спортивные и детские площадки, а велодорожки объединяют все районы Minsk World.

В кварталах комплекса есть вся необходимая для комфортного проживания социальная инфраструктура. В вашем или соседнем квартале обязательно будет школа или детский садик, детская и взрослая поликлиника, медицинский центр, различные объекты сферы услуг и торговли.

Вместе с домами новый облик принимают и дворы

Уличными тренажерами, местами для занятий воркаутом и современными спортивными площадками уже мало кого удивишь, а вот отличный скейт-парк в жилом массиве – это что-то новенькое.  Как магнитом притянул он к себе подростков и молодежь квартала "Азия".  Площадка небольшая, зато специализированная, а для скейтеров главное именно это. Она расположилась около трех высоток-близнецов "Мумбаи", "Бангкок" и "Киото".  

Дома "Мумбаи", "Бангкок" и "Киото". В каждом по 25 этажей

Кстати, неслучайно первую такую локацию в Minsk World построили  именно в квартале "Азия". Хорошо известно, что жители Азиатского континента не против активно провести досуг.  Это еще одна отсылка к азиатской тематике всего квартала.  




Площадка новая и очень популярная

Облик квартала "Азия" меняется на глазах. Не прошло и года, как здесь распахнул двери первый жилой дом, а сейчас большая часть из 11 жилых уже объектов готова. Активно обустраивается и прилегающая территория: появляются зеленые насаждения и зоны отдыха. Как грибы после дождя растут детские игровые комплексы. В начале лета появилась площадка, которая посвящена основам безопасности жизнедеятельности.


Играем и узнаем что-то новое

В каждом доме многофункционального комплекса Minsk World дизайнерские лобби с местами для консьержа и зонами ожидания курьера. В некоторых домах предусмотрены места для хранения велосипедов и колясок, и даже помещения для мытья лап домашних животных.

В каждом доме 2 или 3 скоростных лифта OTIS. Также есть дома, в которых один из лифтов панорамный.

Только до конца лета во всех домах комплекса Minsk World действуют старые летние цены, а к ним – акции, скидки, специальные предложения, которые позволят каждому покупателю купить квартиру по выгодной цене.

Выбирайте и условия оплаты, которые подойдут именно Вам:
- оплата собственными средствами;
- использование кредитных партнерских программ;
- рассрочка до 100 месяцев.

Недалеко от квартала "Азия" раскинется новый большого городской парк. Он несомненно станет излюбленным местом отдыха для жителей близлежащий кварталов  и  всего комплекса Minsk World.

Современное градостроительство базируется принципах: практичность, комфорт, доступность, эстетичность! Все эти нормы в полном объеме выдержаны в квартале "Азия".

Дом "Токио"

Ночная "Азия" - это очень атмосферно

Дома "Нью-Дели" и "Джакарта"

Возможность без проблем добраться в любую точку столицы делает квартал "Азия" особенно привлекательным для покупки собственной квартиры и для удачных и прибыльных инвестиций в жилую или коммерческую недвижимость.

 

Чтобы купить квартиру или коммерческую недвижимость в квартале "Азия" многофункционального комплекса Minsk World, достаточно позвонить по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Либо обратиться в наши офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (БЦ Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. П. Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Мстиславль, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь.

У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!

Добро пожаловать в Minsk World !!!

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