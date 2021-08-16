Все краски "Азия" в одном месте! Minsk World заморозил цены до конца лета!

Небоскребы, цепляющие крышами облака, соседствуют с нежными цветками сакуры (фото носит иллюстративный характер)
Задумывая квартал "Азия", проектировщики многофункционального комплекса Minsk World стремились перенести на минскую землю особенности загадочной Азии, ее неповторимый колорит, тонкое сочетание умиротворенной изысканности и взрывного ритма современного мегаполиса. При этом, не упуская из виду тот факт, что Азия сейчас самый динамично развивающийся регион планеты.
- оплата собственными средствами;
- использование кредитных партнерских программ;
Либо обратиться в наши офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (БЦ Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. П. Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).
Это место уже пришлось по душе многим. Подкупил новоселов не только яркий и броский, как сама Азия, характер квартала. Привлекает еще и удачная локация (вдоль улицы Кижеватова, на пересечении с улицей Казинца), и удобное транспортное сообщение, позволяющее без проблем добраться в любую точку Минска.
Квартал "Азия" с высоты птичьего полета
Приходите, выбирайте и поторопитесь с принятием решения до конца лета, ведь только до 31 августа действуют старые цены и лучшие акции!
"Квартирный бум" легким шлейфом улетающего лета зацепил "Гонконг", "Токио" и "Киото" в квартале "Азия". Квартир в этих домах осталось немного, но выбор еще есть.
"Лови момент! Переезжай в новостройку!" - это не просто красивые слова. Клиенты, которые продадут свои квартиры в агентствах недвижимости-партнерах компании, при покупке квартиры в комплексе Minsk World получат скидку 100 базовых величин или 2900 рублей.
Подробности Вам расскажут по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.
Современный удобный паркинг – мечта каждого автомобилиста. Только этим летом, покупая квартиру в Minsk World и место на паркинге на улице Германовская 7, Вы получаете существенную скидку при покупке своей квартиры в определенных домах, срок сдачи которых запланирован до конца 2021 года.
Паркинг на улице Германовской 7
Возле каждого дома комплекса находятся современные спортивные и детские площадки, а велодорожки объединяют все районы Minsk World.
В кварталах комплекса есть вся необходимая для комфортного проживания социальная инфраструктура. В вашем или соседнем квартале обязательно будет школа или детский садик, детская и взрослая поликлиника, медицинский центр, различные объекты сферы услуг и торговли.
Вместе с домами новый облик принимают и дворы
Уличными тренажерами, местами для занятий воркаутом и современными спортивными площадками уже мало кого удивишь, а вот отличный скейт-парк в жилом массиве – это что-то новенькое. Как магнитом притянул он к себе подростков и молодежь квартала "Азия". Площадка небольшая, зато специализированная, а для скейтеров главное именно это. Она расположилась около трех высоток-близнецов "Мумбаи", "Бангкок" и "Киото".
Дома "Мумбаи", "Бангкок" и "Киото". В каждом по 25 этажей
Кстати, неслучайно первую такую локацию в Minsk World построили именно в квартале "Азия". Хорошо известно, что жители Азиатского континента не против активно провести досуг. Это еще одна отсылка к азиатской тематике всего квартала.
Площадка новая и очень популярная
Облик квартала "Азия" меняется на глазах. Не прошло и года, как здесь распахнул двери первый жилой дом, а сейчас большая часть из 11 жилых уже объектов готова. Активно обустраивается и прилегающая территория: появляются зеленые насаждения и зоны отдыха. Как грибы после дождя растут детские игровые комплексы. В начале лета появилась площадка, которая посвящена основам безопасности жизнедеятельности.
Играем и узнаем что-то новое
В каждом доме многофункционального комплекса Minsk World дизайнерские лобби с местами для консьержа и зонами ожидания курьера. В некоторых домах предусмотрены места для хранения велосипедов и колясок, и даже помещения для мытья лап домашних животных.
В каждом доме 2 или 3 скоростных лифта OTIS. Также есть дома, в которых один из лифтов панорамный.
Только до конца лета во всех домах комплекса Minsk World действуют старые летние цены, а к ним – акции, скидки, специальные предложения, которые позволят каждому покупателю купить квартиру по выгодной цене.
Выбирайте и условия оплаты, которые подойдут именно Вам:
- оплата собственными средствами;
- использование кредитных партнерских программ;
- рассрочка до 100 месяцев.
Недалеко от квартала "Азия" раскинется новый большого городской парк. Он несомненно станет излюбленным местом отдыха для жителей близлежащий кварталов и всего комплекса Minsk World.
Современное градостроительство базируется принципах: практичность, комфорт, доступность, эстетичность! Все эти нормы в полном объеме выдержаны в квартале "Азия".
Дом "Токио"
Ночная "Азия" - это очень атмосферно
Дома "Нью-Дели" и "Джакарта"
Возможность без проблем добраться в любую точку столицы делает квартал "Азия" особенно привлекательным для покупки собственной квартиры и для удачных и прибыльных инвестиций в жилую или коммерческую недвижимость.
Чтобы купить квартиру или коммерческую недвижимость в квартале "Азия" многофункционального комплекса Minsk World, достаточно позвонить по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.
Либо обратиться в наши офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (БЦ Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. П. Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).
Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Мстиславль, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь.
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