Все леса в Беларуси "оцифрованы" - Дрожжа

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси "оцифрованы" все леса, сообщил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа в интервью прогграмме "Неделя" на телеканале СТВ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня все леса оцифрованы. Устанавливая приложение на смартфон, находясь в лесу, человек четко понимает, где он находится: сколько лет этому лесу, что за состав у этого леса, какие типы и условия места произрастания", - отметил Виталий Дрожжа.

По его словам, ставится задача в ближайшее время "покрыть всю территорию лесов наблюдательными вышками, где будут установлены камеры видеонаблюдения с инфракрасными датчиками, которые будут фиксировать источник тепла". Это позволит более оперативно предотвращать пожары, пояснил министр.

Что касается новых объектов, то в ближайшие год-два планируется ввести как минимум 10-13 пеллетных производств.

В первых числах ноября будет введено 104 км лесохозяйственных дорог. "Более того, уже делается задел на следующий год: уже в строительстве еще 20 км, стройки открыты", - добавил Виталий Дрожжа.-0-