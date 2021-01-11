Все лесхозы Беларуси подключились к электронной системе учета древесины

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство лесного хозяйства завершило создание единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС). Система уже введена в промышленную эксплуатацию, к ней подключены все лесохозяйственные учреждения, подчиненные Минлесхозу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"Главная задача нового программного продукта - повышение эффективности использования лесных ресурсов за счет совершенствования системы управления. ЕГАИС также позволит автоматизировать планирование, учет и анализ всех основных бизнес-процессов и решений в сфере заготовки древесины, контролировать ее передвижение в заготовленном виде на всех этапах", - рассказали в пресс-службе.

Работа по созданию ЕГАИС была начата Министерством лесного хозяйства в 2017 году по поручению правительства. Реализацию проекта поддержал также глава государства. Белорусские специалисты разработали систему без привлечения бюджетных средств. "Подобные системы уже функционируют во многих странах, в том числе России, Украине, Польше. Однако нормативная база учета древесины там существенно отличается от белорусской, из-за чего было принято решение разработать собственный программный продукт. Внедрение ЕГАИС в постоянную эксплуатацию затрагивает интересы всех лесофондодержателей. Ожидается, что использование системы в скором времени станет обязательным для всех хозяйствующих субъектов при заготовке древесины на землях лесного фонда", - отметили в Минлесхозе.

Более подробную информацию о ЕГАИС и подключении к ней можно узнать на сайте оператора системы - РУП "Белгослес".-0-