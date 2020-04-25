Все лесхозы Беларуси в 2021 году будут работать в электронной системе учета древесины

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все лесхозы Беларуси в 2021 году будут работать с единой государственной автоматизированной информационной системой учета древесины. Об этом рассказал министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа во время презентации ЕГАИС премьер-министру Сергею Румасу, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.
В декабре 2019 года закончена разработка опытного образца системы. Он тестируется сегодня в Узденском лесхозе.
“Со следующего года все лесхозы, все лесофондодержатели будут работать в этой программе", - отметил Виталий Дрожжа.
Программное обеспечение ЕГАИС предусматривает учет лесопродукции на каждой стадии движения - от лесосеки до потребителя с учетом возможных мест хранения лесоматериалов и типа применяемого транспорта.
Использование единого банка данных позволит в режиме реального времени контролировать объем заготовки древесины в разрезе каждой лесосеки, цепь поставок лесоматериалов и возможность отследить происхождение древесины.-0-