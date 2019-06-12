Все меньше минчан страдают хроническими недугами - Малышко

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хронические болезни занимают все меньше места в общей структуре заболеваемости в Минске благодаря профилактической работе. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В структуре заболеваемости все еще преобладают болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и системы кровообращения, злокачественные образования. В целом же мы в последние годы имеем снижение общей накопленной заболеваемости среди населения Минска и некоторый рост первичной заболеваемости. Это говорит о том, что люди меньше страдают хроническими недугами на фоне проводимой профилактической работы. А рост первичной заболеваемости происходит в основном за счет вирусных инфекций", - сказал Сергей Малышко.

По его словам, профилактическая работа включает, прежде всего, снижение факторов риска возникновения неинфекционных заболеваний. Это болезни кровообращения (артериальная гипертензия), повышенный уровень холестерина, гиподинамия. Проводятся мероприятия по приобщению к здоровому питанию и активному образу жизни, отказу от вредных привычек. Реализуются меры по снижению последствий от употребления наркотиков, антитабачные кампании.

Немаловажно и то, что эффект от профилактики заметен среди людей старшего поколения. Букет их заболеваний становится менее разнообразным за счет коррекции поведения, исключения каких-то факторов риска возникновения неинфекционных заболеваний. Таким образом, несмотря на увеличение числа людей пожилого возраста, в статистике заболеваемости существенного роста не происходит. В 2018 году на каждого минчанина в среднем пришлось около 11 обращений в амбулаторно-поликлинические учреждения и 2,2 случая заболевания. Койко-день снижается за счет внедрения новых организационных форм лечения и оказания медицинской помощи.

Настораживает рост за последние пять лет в 1,3 раза заболеваемости злокачественными новообразованиями. Однако благодаря раннему выявлению удается добиваться роста выживаемости таких пациентов (с 50% в 2013 году до 55,9% - в 2018 году). Продолжают успешно работать скрининговые программы.

Эпидситуация в прошлом году, по словам Сергея Малышко, сложилась благополучная: снижение заболеваемости энтеровирусными, кишечными инфекциями, вирусным гепатитом. Зафиксировано больше случаев скарлатины, ветряной оспы, болезни Лайма. "В прошлом году было около 10 случаев кори. В этом году они тоже есть, в основном завозные. Проводятся все необходимые мероприятия по противодействию распространению заболевания", - добавил председатель комитета зравоохранения горисполкома.-0-