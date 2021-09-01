Все мини-полигоны в Беларуси будут закрыты до конца 2021 года

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все мини-полигоны отходов в Беларуси будут закрыты до конца 2021 года. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия - начальник управления регулирования обращения с отходами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Максим Тарасов, передает корреспондент БЕЛТА.

"На данный момент в соответствии с национальной стратегией, а также концепцией развития объектов по захоронению отходов планомерно закрываются существующие мини-полигоны. Когда-то они были организованы, чтобы люди не создавали несанкционированные свалки, тогда мини-полигоны выполнили свою функцию и поспособствовали развитию культуры населения в обращении с отходами, - отметил заместитель начальника главного управления. - Но теперь в соответствии с национальной стратегией все мини-полигоны должны быть закрыты до 31 декабря 2021 года, а земли под ними должны быть рекультивированы и переданы в хозяйственный оборот до конца 2023 года".

По его словам, в процессе строительства в стране 30 крупных комплексных объектов по сортировке и использованию ТКО будут постепенно закрываться и полигоны твердых коммунальных отходов.

Директор ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Наталья Гринцевич дополнила, что, по данным исполнительных комитетов, которые поступают в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, из 276 мини-полигонов за полугодие были закрыты 53.-0-

В Беларуси за январь-июль собрано почти 434 тыс. т вторичных материальных ресурсов

В Минске в этом году законсервировано 152 мусоропровода в 73 жилых домах

В Беларуси действуют 76 заводов и линий по сортировке коммунальных отходов

В Беларуси уровень использования ТКО к 2035 году планируется довести до 90%