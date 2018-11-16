Все научные разработки 2018 года будут внедрены в производство - Гусаков

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все научные разработки 2018 года будут внедрены в производство. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Лукашенко: НАН Беларуси играет ключевую роль в росте отечественной экономики и укреплении национальной безопасности Президент Беларуси убежден, что профессионализм, глубокие знания ученых академии, их стремление к новым открытиям всегда будут направлены на решение важнейших для укрепления независимости страны задач.

Во время торжественного собрания

Михаил Мясникович

"Самая главная задача - это полное внедрение результатов. По итогам 2018 года у нас не будет невостребованных результатов, все наши разработки будут внедрены в производство. Мы наладили сотрудничество с рядом промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий, которым предлагаем наши разработки", - сказал Владимир Гусаков. Окупаемость разработок академии наук составляет от Br5 до Br100 на каждый вложенный рубль.

Он подчеркнул, что направления работы белорусской и мировой науки совпадают. "Мы достигли успехов в космосе, в области машиностроения заканчиваем разработку электромобилей. Создали суперкомпьютер, который выполняет 20 трлн операций в секунду. В этом году налажено производство 47 медицинских препаратов, не уступающих зарубежным образцам. Большие успехи достигнуты в области биотехнологий", - добавил председатель Президиума НАН.

Первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков награждает почетной грамотой директора научного учреждения "Физико-технический институт НАН Беларуси" доктора технических наук Виталия Залесского.

Первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков награждает почетной грамотой директора научного учреждения "Институт тепло и массообмена" академика Олега Пенязькова.

Престиж профессии ученого, по его словам, заметно возрос. "К нам с удовольствием идет молодежь, средний возраст составляет 47 лет. Ежегодно принимаем 320-350 самых талантливых молодых ученых", - отметил Владимир Гусаков.

ДОСЬЕ: К 90-летию основания Национальной академии наук Беларуси Сегодня НАН является ведущим научно-исследовательским центром Беларуси, объединяющим высококвалифицированных ученых различных специальностей, которые вписали немало ярких страниц в историю мирового научного прогресса.

Максим Рыженков

Владимир Гусаков

Сегодня НАН Беларуси отмечает 90-летие. На торжественном собрании научной общественности страны награждают лучших ученых. В Минск приехали известные ученые стран СНГ, ведущих зарубежных академий наук, мировых научно-исследовательских организаций и центров. Организована выставка научно-технических достижений ученых НАН Беларуси, где представлено свыше 300 новых разработок и технологий. В ее составе семь кластеров, связанных с приоритетными научными направлениями. Здесь можно ознакомиться с космическими, информационными, био-, нанотехнологиями, новыми лекарственными средствами, достижениями ученых-аграриев.

На выставке НАН Беларуси

Постановление Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров БССР о реорганизации Института белорусской культуры в Белорусскую академию наук было принято 13 октября 1928 года. Открытие Академии наук состоялось 1 января 1929 года. В настоящее время в составе НАН Беларуси работают семь отделений наук. Функционируют свыше 100 организаций, где занято более 15 тыс. человек. В академии работают 427 докторов наук и 1707 кандидатов наук, из них звание профессора имеют 226 человек, доцента - 499. Доля исследователей в возрасте до 29 лет составляет почти 30% состава академии.-0-

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин на выставке НАН Беларуси

Руководитель аппарата НАН Беларуси Петр Витязь и председатель Совета Республики Михаил Мясникович на выставке НАН Беларуси

Белорусский космический аппарат

Фото Геннадия Жинкова

Белорусские ученые ведут разработки по интеллектуализации роботов Объединенный институт на выставке презентует антропоморфного робота "Промобот" российского производства. Белорусские ученые работают над развитием его программного обеспечения.

Парламент будет содействовать научно-исследовательской деятельности в Беларуси Об этом сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на торжественном собрании научной общественности страны, посвященном 90-летию НАН Беларуси.

Российская академия наук рассчитывает на расширение сотрудничества с НАН Беларуси Национальная академия наук Беларуси реализует через программы Союзного государства целую серию проектов, в том числе связанных с космосом.