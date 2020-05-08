Все пассажиры "Белавиа" с 11 мая должны быть в защитных масках

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" вводит дополнительные меры по защите пассажиров от COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиаперевозчика.

С 11 мая пассажиры, включая детей старше 6 лет, должны постоянно быть в защитных масках во время регистрации, при прохождении досмотра, в автобусах или на телетрапе, а также на борту воздушного судна в течение всего полета (за исключением времени приема пищи).

Пассажирам необходимо иметь свои маски. Тех, кто не будет соблюдать требование, не допустят к посадке и отстранят от полета.-0-