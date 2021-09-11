"Все по дедушке Фрейду". Белорусский депутат о нервной реакции Запада на военные учения "Запад-2021"

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реакция стран Запада на военные учения Беларуси и России "Запад-2021" странная и в текущем году характеризуется особой нервностью. Об этом в эфире YouTube-канала "Главный. Тур" заявил заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Маркевич, сообщает БЕЛТА.

"А нервность характеризуется такими моментами, как сознательный и несознательный компонент. Как говорится, все по дедушке Фрейду, - заметил Александр Маркевич. - Нас, конечно же, будет интересовать именно сознательный момент этой реакции".

Депутат отметил что подобные учения проводятся раз в два года, об этом заранее известно, сообщаются все необходимые подробности. «Но, тем не менее, реакция постоянно такая. "На мой взгляд, это связано с тем, что в свое время, когда НАТО расширялось на восток, и наши сопредельные государства туда вошли, они взяли на себя определенные обязательства. И основное из них заключается в том, что они обязались тратить не менее 2% ВВП (на военные расходы. - Прим. БЕЛТА), а из этого военного бюджета не менее 20% направлять на закупку современного вооружения, - сказал Александр Маркевич. - И если мы возьмем наших ближайших соседей - Польшу, Литву, Латвию, то увидим, что в 2019-2020 годах это четко выполнялось. А в этом году средства, направляемые на военный бюджет, уменьшились, и они этих параметров не достигают. Поэтому для стимулирования этого момента мы видим еще более нервную реакцию на наши учения - нужно западного обывателя подтолкнуть, раздуть пожар "угрозы, опасности", которая исходит с нашей стороны".

Парламентарий также отметил, что российской "угрозой" уже никого не удивить. Но особенность нынешнего года заключается в том, что очень сильно позиционируется белорусская "угроза".

"Почему это происходит особенно нервно - потому что мы видим, что пытаются таким образом прикрыть свой политический непрофессионализм", - считает Александр Маркевич.

Он отметил, что уровень жизни в странах Запада за последний год не повысился в том числе в связи с последствиями пандемии. "В некоторых странах откровенно бестолковые действия, связанные с ковидными ограничениями. Для того, чтобы их прикрыть, надо просто "перевести стрелки". Российско-белорусская военная гроза - это хороший повод", - сказал депутат.

Видит он и элементы гибридной войны, которая уже давно ведется в отношении Беларуси, в том числе в информационном поле. "Это и информационная война, и она началась задолго до событий в Беларуси 2020 года. Это дипломатическая война, которую мы сейчас видим", - подчеркнул Александр Маркевич.

Кроме того, он видит причину нервозности на Западе и в том, что там еще примерно год назад казалось, что победа уже почти в руках: "Еще чуть-чуть поддавить и "демократия" будет в Беларуси. На практике же ситуация сложилась совсем по иному.

Александр Маркевич также констатировал, что есть серьезные предпосылки на агрессивное лидерство Польши по отношению к Союзному государству. Польша, по его словам, взяла на себя серьезные обязательства и обнародовала планы по увеличению своих вооруженных сил, закупке самого современного, в первую очередь американского, вооружения. "Даже есть планы у них купить в Южной Корее целый танковый завод, перевезти в Польшу и выпускать до 800 танков в год. И вообще они выделяют $6 млрд. на закупку тысячи американских танков", - рассказал парламентарий.

"Польша действительно претендует и позиционирует себя именно как острие возможной агрессии в отношении Союзного государства. Там сосредотачивается основной кулак и ядро", - подчеркнул Александр Маркевич.

Он добавил, что в Польше еще в том числе «не покрылись туманом» намерения, что часть территории Беларуси, так называемые Восточные кресы, должны быть их. "Они считают, что это их исконная территория. И поэтому эти события", - сказал депутат.

Александр Маркевич заявил, что в этой ситуации необходимо укреплять обороноспособность своих вооруженных сил, региональной группировки войск Беларуси и России, проводить тренировки, учения, совершенствовать законодательную базу, и в этом плане уже немало делается.-0-