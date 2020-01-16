16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все подразделения ОСВОД на Крещение перейдут на усиленный вариант несения службы, сообщил журналистам председатель Белорусского республиканского общества спасания на водах (ОСВОД) Анвар Игамбердиев, передает корреспондент БЕЛТА.

Для окунания задействуют 87 мест. Обеспечивать безопасность будут около 400 штатных работников ОСВОД. На мероприятиях будут также дежурить работники здравоохранения, МЧС, органов внутренних дел.

Анвар Игамбердиев обратил внимание, что окунаться нужно только в специально подготовленных местах.

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