Все поступающие в Совет Республики обращения граждан находятся на контроле - Исаченко

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все поступающие в Совет Республики обращения граждан находятся на контроле. Сенаторы содействуют в решении поднятых людьми вопросов. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко, который провел сегодня прямую телефонную линию, передает корреспондент БЕЛТА.

Как показывает практика, на прямые телефонные линии в Совет Республики звонят с самыми разными вопросами. "Часть тех, с которыми обратились сегодня граждане, должны были решить на местном уровне. Но если люди обращаются, то мы обязаны их выслушать и принять все меры, всячески оказать содействие и помочь. Все обращения граждан, которые поступают в Совет Республики, находятся на контроле", - подчеркнул Анатолий Исаченко.

Вице-спикер отметил, что после завершения прямой линии работа с обращениями граждан не завершается. Сенаторы связываются с местными властями, чтобы прояснить ситуацию и дать соответствующие поручения.-0-