Все представители юниорской сборной Беларуси получили медали на чемпионате WorldSkills Juniors

26 августа, Казань /Корр. БЕЛТА/. Серебряными и бронзовыми медалями награждены все представители юниорской сборной на международном конкурсе по профессиональному мастерству WorldSkills Juniors, передает корреспондент БЕЛТА.

В состав сборной вошли шесть человек в возрасте 14-16 лет, которые соревновались в пяти компетенциях. До этого юниорская сборная Беларуси участвовала в международных презентационных соревнованиях Junior Skills во время мирового чемпионата WorldSkills 2017 в Абу-Даби. В чемпионате WorldSkills Juniors юные мастера из нашей страны участвуют впервые.

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